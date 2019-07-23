【便利店7月新品】10款必試零食　珍珠奶茶雪條　竹炭超軟三文治

吃貨入到便利店，必找又潮又好吃的食物，最近香港各間便利店都推出了不少新食品，本篇就精選了10款至潮新品，包括有日本Superlemon雪條、韓國益力多梳打、台式冷麵及薄荷朱古力奶等等。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】維他奶薄荷朱古力

薄荷朱古力食品最近於由日本hit到香港，連維他奶都重新推出1987年的產品薄荷朱古力奶，更一改啡紅色包裝，變成清新薄荷綠色。如果想找回童年時回憶，就要試試這次期間限定的復刻版了！

$8／盒，7-Eleven有售。

【2】韓國碳酸有氣益力多乳酪梳打

韓國「益力多」味的碳酸產品款式多，又軟糖又啫喱等等，連有氣梳打亦有推出。最近OK便利店就引入了韓國版乳酪梳打，酸甜又有氣的冰凍飲品，非常適合夏天消暑。

$14.9／支，Circle K有售。（OK便利店FB圖片）

【3】維記泡沫咖啡雪糕甜筒

維記近日搞作甚多，先在中環開設雪糕pop-up store，推出超過20種口味雪糕杯，最近再新推出Cappuccino甜筒。維記雪糕一向奶味濃及偏甜，不過今次咖啡香味出色，甜筒中還有脆身杏仁片，口感新奇，值得一試。

$9／支，7-Eleven及Circle K有售。

【4】Superlemon超酸檸檬糖雪條

Superlemon超酸檸檬糖是大熱糖果之一，勝在夠酸，吃糖果都夠刺激！最近OK便利店就引入了這款原味酸糖雪條，雪條表面和糖果版一樣有酸檸檬糖粉，味道酸酸甜甜十分清新。

【5】樂天「爽」焦糖咖啡冰凍甜品杯

日本樂天出品的「爽」冰凍甜品杯有不少口味的沙冰，入口即溶，口感綿密。7-11便利店就曾經引入抹茶意大利芝士蛋糕味、蜜桃味等，而最新可以在香港買到的口味就有焦糖咖啡味。

$20／杯，7-Eleven有售。

【6】Super Soft牛油果雞蛋沙律竹炭超軟三文治

OK便利店有售的Super Soft三文治一向有捧場客，因為麵包比一般便利店有售的三文治都鬆軟好吃。近日推出的2款新口味，更大玩麵包口味，變成黑色三文治／橙色三文治，非常創新。味道包括：芝士火雞片胡蘿蔔麵包三文治及牛油果雞蛋沙律竹炭麵包三文治。

$15.5／件，Circle K有售。（OK便利店FB圖片）

【7】7-Eleven自家品牌台式涼麵

日本7仔有很多出色的自家品牌小食，而其實香港店亦陸續推出自家製食品，例如最新的台式涼麵。便利店更特別為冷麵調製醬汁，選用台灣傳統醬油泉露醬油，混合蒜泥，再配合水果調味醋同純釀造味霖製成。

$23／件，7-Eleven有售。（7-Eleven便利店FB圖片）

【8】日本Hanako珍珠奶茶雪條

珍珠奶茶在港、台、日三地都大熱，日本更有不少珍珠奶茶變奏版食物出現。其中OK便利店引入的珍珠奶茶雪條就值得一試，烏龍茶香甚濃，內裡更有粒粒煙韌珍珠。

$16.9／條，Circle K有售。（圖片來源：IG@90s.girl.daily）

【9】Dreyer's士多啤梨乳酪條

酸甜的乳酪是夏日最佳零食，Dreyer's最新推出的士多啤梨乳酪雪條，外層以法國乳酪混合士多啤梨果蓉製成，內裡有啖啖士多啤梨果蓉餡，酸甜解膩，而且只有86卡路里，吃後也沒有罪疚感！

$16／件，7-Eleven有售。（7-Eleven便利店FB圖片）

【10】Chocolate Ice皇室奶茶味生朱古力雪糕粒

生朱古力口感幼滑，如果變成雪糕粒，還能保持質感嗎？OK便利店由日本引入皇室奶茶味生朱古力雪糕粒，一盒8粒雪糕粒，表面有層朱古力粉，奶茶味濃厚，質感沒有真正生朱古力般creamy，卻有點似雪葩。