【米線地圖🍜第42碗】荃灣唯一雲貴川風味　刺激酸辣加兩餸售$52

《開罐 Opener》米線地圖第42集，城大學生雲浩影Cloud介紹米少女Ruby到荃灣試食開業二十多年的唯一雲貴川風味！試食過後，Ruby最推薦炸醬！想知點解？睇片啦！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

酸辣超強勁又濃郁，顏色濃得不見底。腩肉本身帶辣，肉質偏瘦，喜歡肥肉的Ruby就覺得麻麻了。另一配料炸醬十分特別！肉碎粒粒分明，炒香又入味，呀Cloud覺得口感如媽媽在家炒的肉碎，我則覺得像泰式生菜包肉碎的口感！米線偏軟身，而且吸湯算快。價錢方面我覺得偏貴，但勝在大碗！

+ 7 + 6 + 5

抵食指數：★★★☆☆

單併米線售38元，雙併售45元，三併售52元，我個人就覺得有一點貴。留意返，這裡馳名酸辣都計一個「餸」，所以酸辣腩肉米線就已經計雙併了。

配料多元化：★★☆☆☆

配料不算太多，都是大路貨色。比較多人點上自家製腩肉和豬肚，Ruby則覺得炸醬是必點！餐牌上不少配料如腩肉、豬肚等都自身帶辣，如果不能吃辣記得問清楚！

環境舒適度：★★☆☆☆

環境說不上舒適，冷氣也夠強勁！最難受是木圓桌太小，擠下四五名客人，中間放上一大桶筷子、湯匙、一壺茶，佔據桌面太多空間。因為太擠擁，每吃一口米線，手肘都可能撞到旁邊的人，湯汁更可能濺到旁邊的食客，超尷尬！地下也有零零星星的垃圾，差點滑倒我。

獨食指數：★★★★★

地方淺窄，一定要搭檯，如果結伴前來，聊天不敢太大聲之餘，也不敢久坐！所以最適合一個人快快吃完快快離開。連看電話的空間都沒有，Ruby覺得十分適合一個人靜靜思考人生哈哈。

小心中伏位： 三小伏💀

💀 不吃蔥的孩子有福了！平常的米線要主動走青，這裡調返轉，要蔥才要提出！

💀 酸辣都算是一個「米線配料」，十分少見。

💀 Ruby和Cloud在吃過皮蛋之後，再吃米線發現會出現謎之化學反應，米線湯底變苦了，大家可以嚐嚐！

【食飽有下場】 吃完激辣米線，一定需要解解辣！店內雖然有飲品發售，但選擇不多。往眾安街方向前行，荃灣大鴻輝中心附近有幾間茶飲店，任君選擇！

唯一雲貴川風味

地址：荃灣四陂坊14號地下

電話：2611 9769

營業時間：07:00－22:00