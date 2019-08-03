【拍拖要考牌#13】自製禮物被男友嫌棄　情侶送禮必讀4大貼士

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女網民哭訴：男友嫌棄手作禮物「垃圾」



有女生於連登討論區發文指，為慶祝與男友半周年紀念，於是親手製作了貼滿相處回憶的「爆炸盒」，但在購物材料的期間，男友一直指它們是「垃圾」。發文女生氣指，男友不但無歉意，「我同佢講我用咗好多心機整，佢話我送埋啲垃圾完全無X用」。女網民又指，「 平時紀念日都會親手整卡同寫滿字比佢，佢嘅反應都係望兩眼就算，有好幾次係話隔咗成個星期先記得拆嚟睇」，更反問「我係咪好蠢，仲花時間整埋啲手工嘢畀佢。依個年代仲邊有人會花時間整手工嘢畀人，仲要花心機寫滿哂字」。女網民慨嘆，「我都係變翻做一個港女，乜都唔送咪算！」



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其實情侶間送小禮物，都是想令對方開心，讓他/她覺得被重視。無論是甚麼禮物，心意才是最重要，只要是花心思選擇，對方能從細節了解你的心機。但送錯禮物，可能會弄巧反拙。從事配對行業 9 年的Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 指，情侶之間送禮物是門學問，上述情況可見，情侶之間的價值觀不同，也不了解對方的需要，以致會錯心意。



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