5千港元月租90餘呎單位　東京蝸居男笑言：生活超高效

香港人上樓難，不少人要住在劏房，同樣高地價的日本東京，一樣有迷你單位。英國傳媒BBC訪問了幾位日本年青人，走進他們在東京租住的百呎蝸居，看看他們的生活故事。

蝸居小得容不下檯櫈



菅野弘是名公司職員，雖然小小的蝸居只有9平方米 (約96.88平方公呎)，但菅野笑言蝸居生活是「極有效率」，「這裡所有東西的距離都是觸手可及，這樣的生活很有效率。我能就這樣拿到我剛買的飯盒，伸手就能打開微波爐，也可能隨手打開雪櫃拿飲料。只是坐在原地，就可以滿足所有需要」。但蝸居太小，連飯桌都放不下，「我通常都會站起來吃飯，這裡太小容不下檯和櫈，它們都太佔位置了」。

蝸居男：從聽鄰居的噪音 猜出生活習慣

搞笑藝人岩橋淳指蝸居雖小，「有自動門鎖、信箱、冷氣和內置上網，這房子正有所有我需要的」，但有一點讓岩橋對這房子不太滿意，「就是我能聽到鄰居的噪音，我能藉著噪音知道鄰居的生活習慣」，「最近我有一個鄰居經常在深夜唱歌，他模仿那位歌手模仿得不錯，他不斷地唱著同一首歌，然後我發現他是在練習，我懷疑他和我一樣都是諧星」。「其實我應該忽略這些噪音，但這讓我覺得我置身於父母的家，我在東京並不是那麼孤獨」。岩橋更笑言，「若下次再聽到他唱歌，也許我也會跟著唱。」