70歲伯伯苦讀年半考入韓醫大學　最終竟放棄入學？背後原因有洋蔥

雖然現在能考進大學已經不是一件非常困難的事，但對老一輩人來說，能讀大學可說是一件非常幸運的事。 最近，韓國知名的補習名師講述一名70代學生的感人故事。該名學生苦讀年半，終獲大學錄取。但他最後卻沒有入學，原因令人非常感動......

圖中人物與事件無關（《福秀回來了》劇照）

韓國補習名師Rose Lee近日於課堂上分享一名學生的故事。她表示，自己於全國擁有230萬名學生，當中不少人也有特別的故事，但她印象最深刻的，是一名「70代伯伯」。「那位學生每天很早很早就來到學院，坐在課室的最前排」，Rose Lee最初看到他，雖然覺得有點奇怪，但更多的是擔心這位學生到底能否聽懂課堂的內容。

《福秀回來了》劇照

有一天，她終於忍不住問這位老伯伯：「伯伯，我能問一下，您來上課的原因嗎？」伯伯笑著說：「學習是我的目標，努力學習後，想考入韓醫大學」。聽到伯伯的回答，課堂上有不少年輕學生笑了出來。因為韓醫大學被學生稱為「連成績好的學生也未必能考上的大學」。Rose Lee 表示，「那些學生應該是覺得伯伯很可笑」，而事實就連她自己也曾經想過，「到底伯伯是否真的能做到」。

《福秀回來了》劇照

雖然被嘲笑，但伯伯仍然堅持每天來上課。如是者，一年半的時間過去了。由最初 Rose Lee 擔心他能否聽懂課堂內容；後來慢慢地伯伯也開始在聽課時點頭，表示自己明白內容；到最後，他更會回答老師的提問。於那年的11月，高考完結後，她對伯伯的成績感到非常好奇。

《福秀回來了》劇照

正當她坐在教員室想著起伯伯的時候，就有人敲門而進。原來是伯伯拿著一個黑色膠袋進來了。伯伯跟她說：「老師，我考上了韓醫大學了。」聽到這個消息後，她感動得熱淚盈眶，然後伯伯把黑色膠袋遞給她。裡面裝著的，是熱騰騰的年糕，（在考試合格後送年糕給老師是韓國傳統的做法）。然而，伯伯卻跟她說自己「不會入學」。

《福秀回來了》劇照

「我啊，經歷過韓戰等艱難時期，那時候只能很困難地過著生活。和老婆結婚後，幾經辛苦才將子女養大。然後回首一看，我發覺自己甚麼也沒有學過。所以我很努力，嘗試挑戰考上韓醫大學。但我現在也70幾歲了，真的考上了又如何。所以，如果我在這裡停下來的話，就能讓另外一名比我更迫切，想考上韓醫大學的年輕人補上，他將來一定會成為比我更帥氣的韓醫師。我的夢想也實現了，所以就在這裡停下來吧。」伯伯說道。

《福秀回來了》劇照

事實證明，付出和回報是成正比的。伯伯原本是一個連26個英文字母也不懂的人，經過一年半的努力，最終成功考上韓醫大學。Rose Lee想藉此鼓勵學生，「沒有東西是不可能的」，只要努力，大家也一定可以達成自己的夢想！