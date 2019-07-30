【懶人包】增值、過數、賺積分！　一文看清PayMe攻略

《開罐Opener》為大家整理PayMe使用攻略， 讓大家一文看清如何玩盡PayMe！ 最後更新：7月

【7月情報】

PayMe支援轉數快

滙豐銀行宣佈旗下電子錢包PayMe即將支援「轉數快」系統（FPS），意味著用戶們終於能夠隨時為PayMe增值，同時能夠即時轉賬至其他銀行戶口及電子錢包，簡直是香港人出街必備的電子錢包！

積分黨悲報 調降每月增值上限

然而PayMe在這次更新後，信用卡每月增值上限將會由目前的5,000元調降至2,000元，對於積分黨而言，無疑等於少了著數優惠，絕對是一大悲報。

雖然調降增值上限已經是勢在必行，但PayMe方面卻表示相關改動並不會在新版PayMe正式推出後一個月實行，意味著積分黨還能夠有至少一個月時間賺取積分！

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【PayMe懶人包】

PayMe加入信用卡流程

PayMe於2019年7月宣佈將開放轉數快系統（FPS）增值方式。

要為PayMe增值，滙豐銀行用戶可以利用銀行存款直接增值，其他用戶則可以將信用卡連結到PayMe應用程式，利用信用卡為PayMe增值，金額上限為每月$5000。

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信用卡增值賺積分方法

PayMe用戶在增值時選擇以信用卡方式增值，就有機會賺到信用卡積分。

然而需要注意，所有滙豐銀行、恆生銀行、銀聯、美國運通(AE)、東亞、AEON信用卡都未能透過以上此方法增值儲分。以下是某部分能夠藉著增值賺積分的信用卡，供大家參考。

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0成本賺信用卡迎新優惠方法​

在新客戶獲得新卡時，只要達到銀行的消費要求，就能夠獲得迎新獎賞！

大多數信用卡對迎新獎賞消費都有嚴謹限制，其中只有CitiBank旗下的信用卡就將電子錢包的轉賬或簽賬包括在迎新獎賞的認可消費內。

因此，只需要申請CitiBank信用卡並以信用卡增值賺積分方法，用PayMe每個月轉賬HK$5,000，就能夠輕易在迎新期內達到要求，0成本兌換豐富迎新獎賞！

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