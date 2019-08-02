【SPAO結業】SPAO全線結業撤出香港　全場大特價低至2折！

想買平衫的大家要留意了！因為在2014年進軍香港的韓國潮牌SPAO最近宣佈位於荃灣的旗艦店將於今月底結業，並全線結業撤出香港。看來以後要去韓國才有機會買到SPAO的精品了。

在2014年12月進軍香港的SPAO要結業了！（網上圖片）

還想買衫的朋友們就要注意了。由即日起，位於荃灣的SPAO旗艦店將會全場貨品半價優惠，更有部分精選貨品更低至2折，大家還有理由不去嗎？

《開罐Opener》派出記者為大家現場視察，精選了10樣必入手的貨品，男女裝都有份，大家快來看看吧！

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以上就是記者精選的十款必入手Item，大家又覺得如何呢？其實SPAO好看又易配搭的衣服不能盡錄，SPAO旗艦店內，包含了在早前已經撤出香港姊妹品牌WHO.A.U和Shoopen的精選商品，同樣有低至2折的清貨優惠！

記者在早上約11點到達SPAO荃灣店時，發現原來早已人山人海，瘋狂搶購優惠商品。但記者仔細查看後，發現各款商品仍然齊碼，即使是普遍的中碼和大碼仍然有大量存貨。因此大家在假日也可以安心前往選購，不用擔心已經沒有心頭好！

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