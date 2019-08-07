8月生日10間食店飲食優惠　酒店自助餐送蛋糕　免費食火鍋│2019

生日大過天，生日月想同親友去「食好西」慶祝，但又怕破慳囊？ 本篇為大家搜羅本地生日飲食優惠，吃生日飯無難度！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】珍煮丹黑糖飲品專賣：指定生日買一送一

優惠：珍煮丹香港一週年推廣活動，8月3日示生日壽星可享買一送一優惠；而身份證號碼同時包含「8」或「3」字，每杯飲品可即時扣減$8；如果身份證號碼只含其中以上一個數字，亦可減$3。需向收銀員出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年8月15日

分店1：銅鑼灣利園山道15號

分店2：太子始創中心地下G29號店

分店3：荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下3號舖

黑糖珍珠鮮奶（$30）（圖片來源：IG@hui_hui_921）

【2】J POT by Gosango：單點火鍋食品75折

優惠：壽星於生日月惠顧，所有單點食物及特選嚐味餐單可獲75折優惠，飲品除外。需提前訂座，並說明要享用生日優惠。J POT火鍋店主要供應較高級食材，如日本「日山和牛」和北海道毛蟹等。

推廣期：即日至2019年8月31日

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 1樓

詳情／訂座：2885 0533

招牌北海道毛蟹湯、和牛麻辣湯，另有滋補花膠湯、海膽麵豉湯、和牛清湯等等。（J POT圖片）

日山A5和牛拼盤（$768）（J POT圖片）

【3】炑八韓烤：2人同行送韓式拉麵煲及甜辣炸雞

優惠：壽星於生日月惠顧晚市或宵夜時段，2人或以上即送韓式拉麵煲及半份甜辣炸雞；5位或以上則送韓式拉麵煲2份及半份甜辣炸雞。優惠需提前一天訂座，並說明使用生日優惠，用餐時最低消費2碟燒烤產品，需出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年8月31日

地點：炑八韓烤全線22間分店

夢幻飄飄燒烤套餐（$588）（圖片來源：IG@eatwithjojohnny）

【4】城景國際酒店城景閣City Café：4人同行1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧「十蟹盛薈‧海鮮自助晚餐」，每4位惠顧即享生日客人免費用餐。自助餐以海鮮為主題，包括加拿大雪場蟹腳冷盤、梳乎厘焗釀蟹蓋等。

推廣期：即日至2019年8月31日

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

詳情／訂座：2783 3287

十蟹盛薈‧海鮮自助晚餐，正價$528（周一至四）；$568（周五至日及公眾假期）加一服務費。（城景閣圖片）

堂煮築地蟹皇水蟹粥。（城景閣圖片）

【5】香港富豪酒店御花園咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：御花園咖啡室有「精采生日優惠」，壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助午餐或自助晚餐，還獲贈生日蛋糕1個，同行親友亦可享8折優惠。優惠只適用於4至12位訂座，每枱只能1位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠，並登上酒店餐廳網頁列印出優惠券。

推廣期：即日至2019年8月31日

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓

詳情／訂座：2837 1772

本地魚市場主題自助午餐，正價$358（周一至五）；$378（周六、日及公眾假期）加一服務費。（香港富豪酒店圖片）

龍蝦主題自助晚餐，正價$608（周一至四）；$658（周五至日及公眾假期）加一服務費。（香港富豪酒店圖片）

【6】發哥粥底海鮮火鍋：5人同行1人免費

優惠：壽星生日月惠顧粥底火鍋，每5位即享生日客人免費用餐；每10位或以上，則可享2位免費。海鮮餐有3款選擇：龍蝦餐、海蟹餐和大胃王海鮮套餐，7位以上有2鍋粥底。每位送前菜鮑魚、燉湯1盅及2隻蒜蓉泰醬焗青口。不限時，可以任食、任飲竹蔗水及汽水。

推廣期：即日至2019年9月30日

分店1：九龍灣宏開道13號景發工業中心地下7-8號舖

詳情／訂座：3188 8192

分店2：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下1號舖

詳情／訂座：2342 5137

海蟹餐（$238）；龍蝦餐（$278）；大胃王海鮮套餐（$428）。（發哥粥底海鮮火鍋FB圖片）

可另加每位$15有茶芥及醬油，全枱一齊加。（發哥粥底海鮮火鍋FB圖片）

【7】香港半島酒店大堂茶座：4人同行1人免費

優惠：酒店推出的「快樂生辰獎賞」，壽星於生日月惠顧大堂茶座晚市套餐，每4位惠顧即享1客免費套餐以及生日蛋糕1個。酒店設有指定餐單，並需於3日前預訂，用餐時要出示出生日期證明。

推廣期：即日至2019年12月30日（不適用於10月1日及12月22-31日）

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

詳情／訂座：2696 6772／2696 6693

大堂茶座晚市套餐，正價$508加一服務費（位）。

【8】皇茶Royaltea by Tea Circle：買3杯送1杯

優惠：壽星與朋友於生日月惠顧，4人同行，買3杯正價飲品，壽星便可免費任選1杯飲品。優惠不適用於外賣到會。此飲品店超過60款飲品，主打手搖飲料，亦少有地供應酒類飲品，如日本黑啤、芝士奶蓋啤酒等。

推廣期：即日至2019年12月31日

地址：旺角登打士街仁安大廈地下22號舖

詳情／外賣：2320 1333

特色芝士奶蓋啤酒（$78）（圖片來源：FB@母雞皇后&雞蛋公主）

皇茶設有吧枱坐位，手搖飲每杯$20起，而cocktail每杯$78起。（皇茶圖片）

【9】香港W酒店KITCHEN：8折優惠

優惠：壽星於生日月惠顧自助午餐或自助晚餐，並使用指定恆生信用卡結帳，2位至12位訂座即享8折優惠，再送生日蛋糕1個。壽星於酒店另一食府星宴中餐廳訂座，每4位則享指定套餐8折和免費獲贈餐酒1瓶。

推廣期：即日至2019年12月31日

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方香港W酒店6樓

詳情／訂座：3717 2299

自助晚餐正價$658（周一至四）；$728（周五至日及公眾假期）加一服務費。（W酒店圖片）

有生蠔等海鮮供應。（W酒店圖片）

【10】香港諾富特世紀酒店LE CAFÉ：5人同行1人免費

優惠：壽星與朋友於生日月惠顧LE CAFÉ自助晚餐，每5位即享生日客人免費用餐，其餘親友亦可享7折優惠。留意每位客人均需繳付加一服務費，需於2日前預訂優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。

推廣期：未設限期

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

詳情／訂座：2598 9869

FRUITY SUMMER海鮮自助晚餐：正價$508（周一至四）；$538（周五至日、公眾假期及前夕）加一服務費。（香港諾富特世紀酒店圖片）