【月餅2019】優惠價錢口味大集合　美心奇華望月東海堂│持續更新

下個月就是中秋節，不少人都會依傳統慣例，吃月餅應應節！本篇搜羅了多種本港有售的最新人氣月餅款式，包括珍珠奶茶流心月、特色巴馬火腿蓮蓉月、乳酪奶黃月、咖啡月餅等等，讓大家一文看清五花百門的月餅口味。 （下列款式及售價以發稿日為準）

傳統餅店出品月餅

皇玥餅藝：流心奶皇月餅

要食奶皇月餅，好多人腦海裡馬上彈出「半島酒店嘉麟樓」出品的月餅。不過，要入手此月餅與買潮牌相近，預訂唔夠快手，有錢都未必買到。如想食同樣水準的月餅，有！這品牌出品的奶皇月餅，製餅大師葉永華，正正是嘉麟樓點心部的前任主管，更是半島奶皇月的始創人，月餅質數有保證。月餅口味有流心奶皇之外，有流心貓山王榴槤、流心薑汁白蓮蓉，香味夠濃有新意。

訂購月餅詳情：

網址：https://shop.ipastry.com.hk/

備註：門市及網上均可享8折優惠

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臻：酥皮奶黃月餅

奶皇月餅名牌，除了嘉麟樓，「望月」也是榜上有名的人氣月餅。不過，要入手此品牌月餅的確「爭崩頭」，要食同樣有質素的酥皮奶皇月，有由前「望月」行政總廚兼老闆之一的周師傅創立的自家品牌出品，手工酥皮奶皇月餅。奶皇月餡料滑溜細膩之外，其餅皮夠鬆化，今年還推出新口味，酥皮朱古力月餅，有新意得來又保持傳統風味。

訂購月餅詳情：

網址：www.chowju.com.hk

早鳥優惠日期：即日起至8月20日

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迷你酥皮奶黃月餅 $298/8件、$268/8件(早鳥價)、$178/4件、$158/4件(早鳥價)

美心西餅：Marvel卡通、迪士尼公主奶皇月、流心朱古力月

美心今年推出超過10款月餅，包括往年大熱的流心奶皇月餅及流心朱古力月餅等。而全新推出的有與Disney聯乘的復仇者聯盟及公主音樂城堡月餅禮盒，內為經典奶皇月餅。

優惠：

官方網頁有預購優惠，低至6折；另滙豐信用卡同樣有6折優惠。

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+ 2

奇華餅家：Sanrio果味乳酪奶皇月、伯爵茶奶皇月

奇華今年新推伯爵茶奶皇月及2款最新的果味乳酪奶皇月餅，味帶酸甜，與傳統月餅相比，感覺較不易食滯。另外更特別和Sanrio聯乘，在乳酪奶皇月上印上Hello Kitty、My Melody、PC狗和AP鴨的得意樣，隨盒更送Sanrio環保袋！而相對健康的有麥芽糖醇系列迷你月餅。

優惠：

於指定日期到奇華灣仔旗艦店購買現烤月餅，即送現烤蛋黃奶皇月1盒6件！

（8月16日：伯爵茶奶皇月／8月23日：朱古力奶皇月／8月16日：果味乳酪奶皇月）

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+ 3 + 2

東海堂：POKÉMON奶黃月餅、流心芝士月餅

主打日式月餅的東海堂則與寵物小精靈合作，推出圓罐POKÉMON奶黃月餅，隨月餅更附送POKÉMON布袋。另有全新推出的流心芝士月餅，使用北歐高打芝士，微鹹帶果仁及果香。

優惠：

官方網頁有預購優惠，低至6折；另滙豐信用卡同樣有6折優惠。購買任何獨立裝禮盒月餅2盒或以上，再送日式小物袋1個。

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名店踩過界出新派月餅

Francfranc x 英記茶莊 x Beans：鐵觀音奶皇月餅

家品店Francfranc首次與本地餅店Beans及英記茶莊聯乘，推出鐵觀音奶皇月餅禮盒。外盒設計是Francfranc原創花卉圖案，內含4個選用「英字鐵觀音」製作的迷你月餅，茶味香濃，並附柚木製小叉1隻。

訂購月餅詳情：

網址：https://shop.beansgroup.hk

8月12日起於官方網頁購買，可以8折優惠價$198訂購月餅禮盒。

Francfranc VIP會員於門市或網上商店購物淨額滿$1,200，即可獲贈這款月餅禮盒換領券1張，送完即止。

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Van Gogh SENSES：名畫藝術「杏福團圓」奶黃月餅

亞洲首間獲梵高博物館獨家授權的Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館，首次推出以梵高名畫《盛開的杏樹》為藍本去設計的「杏福團圓」月餅禮盒。禮盒共有3款，皆有奶黃月餅，其中香茶月餅禮盒內附花茶，更有1款置入首飾盒中，一物二用。

優惠：

即日起至8月31日前訂購，可享85折；9月1日至13日購買則享9折優惠。買滿3盒或以上，更可獲折扣優惠券3套（價值港幣200元以上）﹔滿4盒則送4套，如此類推。

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鋒味：創新巴馬火腿蓮蓉月、陳皮豆沙月

由藝人謝霆鋒主理的食品品牌鋒味一向推陳出新，今次就創作出全新鋒味巴馬火腿蓮蓉月餅，手切巴馬火腿配搭湖南湘蓮製成的蓮蓉，鹹香出眾，味道與傳統金腿伍仁月餅有點相似。鋒味月餅禮盒一盒內便有2款口味，巴馬火腿蓮蓉月及陳皮豆沙月。

優惠：

即日起至8月12日於官方網頁或分店購買，可以8折優惠價$278訂購月餅禮盒。

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Starbucks：朱古力咖啡麻糬月餅、伯爵紅茶麻糬月餅

朱古力咖啡及伯爵紅茶是星巴克咖啡店的熱賣飲品之一，所以今次就把這2種飲品啡製成麻糬，造出全新口味朱古力月餅，一個禮盒內有齊2款口味。

優惠：

即日起至8月13日或之前訂購禮盒，可享優先預購價$259訂購，8月14日至9月8日期間於指定分店領取。

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Paul Lafayet：百年皇室甜點Calisson

著名法式甜品店今年也推出中秋禮盒，裡面甜點有別於過往的Crème Brûlée法式焦糖燉蛋和馬卡龍，而是將法國傳統手工百年皇室甜點Calisson。這款甜品菱形外型如眼睛，是普羅旺斯特有的杏仁甜點。

原來此眼睛的形象，相傳是源自當年法國國王René看到從意大利嫁來的皇后Jeanne de Laval思鄉，於是叫皇家廚師所創作出來的甜點。因為女王嚐過後的窩心微笑，如給大家一個「小小的擁抱」，所以用了Calisson，法語與「小擁抱 di calin soun」讀音相近的詞語來命名甜品。

中秋是溫馨相聚的節日，與此甜品的理念相近，用來作為中秋甜品最好不過。這甜品包裝以荷溏月色為主題，內有花瓣形設計的法國皇室傳統甜點Calisson，6種口味：青檸薄荷、桑莓抹茶、玫瑰、檸檬、薰衣草及蜜梨。中間放著手製榛子牛奶朱古力，以及由插畫師Kah Yee設計的限量版瓷器，甚具中國色彩。

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Venchi：伯爵茶雙層朱古力月餅

新派月餅不只有冰皮月餅，朱古力月餅都有不少捧場客。此品牌推出朱古力之外，有用了意大利朱古力製作的月餅。餅皮以伯爵茶白朱古力和黑朱古力做成，香滑又有脆脆的無麩颶質餅乾碎增強口感，令你改變對月餅的既定印象。

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秋彩明月⻑形禮盒 伯爵茶雙層巧克力月餅 $398

北川半兵衞：美食博覽2019限定入手抹茶月餅

京都宇治百年老店北川半兵衛，當中綠茶最出名，茶色通透，清香然後甘，沏茶品茗舒服極致。同時，用來做成月餅餡又有另一番享受。中秋限定抹茶月餅首之亮相，只得美食博覽2019才可入手，宇治抹茶餡料幽香，無落防腐劑，細緻可口。

購買月餅詳情：

北川半兵衛商店。伝説展覽攤位

日期：2019 年 8 月 15-19 日

時間：10am-10pm（8月15-18日）/10am-6pm（8月19日）

美食博覽2019攤位編號：公眾館1C-B10

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Lady M：迷你奶黃月餅

大賣千層蛋糕的Lady M，中秋踩過界推出月餅系列。以往都有出奶皇月餅的Lady M，食月餅的同時，當然要不斷影靚相，今年的包裝都好有驚喜，禮盒識發光，而且可以好似音樂盒般，一邊旋轉，一邊播音樂，配合盒面的小兔公仔，盒子轉動時，兔子好似跟住跑，有特色又可愛。

月餅訂購詳情：

換領日期：2019年8月23日至9月15日

換領地點：全線香港Lady M分店，香港國際機場店除外。2019月9月10日至15日期間只限於銅鑼灣時代廣場店及尖沙咀海港城店換領。

查詢：3956 1494

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迷你奶黃月餅 $498(早鳥)、$528(正價)

尚鮑：米芝蓮星級總廚首創鮑魚奶黃月餅

奶皇月餅已經不能滿足一班食家，有米芝蓮星級總廚首創鮑魚奶黃月餅，還有燕窩軟心奶黃及茅台朱古力軟心三款新口味。手工月餅當中，以鮑魚奶皇月最矜貴，鮑魚來自南非純淨無污染的沃克灣水域養殖場，以低溫慢煮，再將其切粒，混於奶黃及鹹蛋餡料之中，味道香濃得來，又可以食到彈牙鮑魚粒，創新又有品味。

訂購月餅詳情：

網址：https://www.reignabalone.com

優惠：即日起至8月25日，可享九折，憑券可於8月26日至9月10日換領。

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人氣小店出品月餅

Miss Marble：珍珠奶茶流心月餅

粉系甜品店Miss Marble主打雲石流心戚風蛋糕，特別於中秋首創珍珠奶茶流心月餅，珍珠奶茶控看見一定眼精發亮。月餅選用Twinnings茶葉，以低糖配方製作，入口不會甜到漏，卻有陣濃香味。

優惠：

即日起至8月15日前訂購，可享95折；20盒以上可享9折優惠。8月23日至9月13日可以領取。

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Valérie：流心奶黃月餅＋流心抹茶月餅

奶皇月餅人氣高企，於去年更成為網上熱搜食譜排名Top10，而出品奶皇月的品牌多不勝數，不限於大品牌，網店出品同樣賣到斷晒貨。這間人氣網店出品的流心奶皇月，細滑香濃。另外都有抹茶流心月餅，去年賣斷的宇治抹茶月餅，今年推出流心版，同樣有陣陣抹茶甘香。

月餅訂購詳情：

日期：即日起至9月9日（售完即止）

早鳥優惠價日期：即日起至8月15日（暫定）

月餅取貨日期：2019年8月15日至9月12日

訂購網站：http://www.valeriepastry.com/mooncake

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酒店級出品月餅

香港港麗酒店：奶蓉蛋黃迷你月餅

奶皇月餅的餡料花款玩到出神入化，這酒店將香甜的奶蓉與鹹香蛋黃Crossover，推出奶蓉蛋黃迷你月餅。除了奶皇月餅，還有今年首推的「中裝華貴月餅」，裡面有棗蓉松子、紅豆蛋黃、五仁鹹肉等傳統中華料理，新派得來又保留傳統口味。

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香港麗思卡爾頓酒店：得獎設計禮盒奶皇月餅

中秋送禮，月餅禮盒設計得體好緊要，這間酒店級的月餅禮盒不失禮，由SCAD設計學院的學生，經設計比賽選出的兩款得獎作，設計得體得來，背後設計概念又有心思，令禮品誠意度倍增。

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香港尖沙咀凱悅酒店：迷你玫瑰豆沙月餅

除了流心奶皇月餅，豆沙也是近期流行的月餅餡料，相對無蓮蓉咁膩，但又香口，用來做月餅餡最好不過。這間酒店有流心奶皇月餅之外，有玫瑰豆沙月餅，紅豆蓉香滑，配玫瑰花，令月餅更清香。

訂購月餅詳情：

網址：https://www.buys.hk/hyatt-regency-tst/html/mooncake-2019-checkout-zh.html

優惠：網上預購可享$298（75折）；買3盒或以上，平均每盒$268（67折）

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