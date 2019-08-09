2019中秋月餅口味售價優惠大集合　美心奇華鋒味東海堂│持續更新

下個月就是中秋節，不少人都會依傳統慣例，吃月餅應應節！本篇搜羅了多種本港有售的最新月餅款式，包括特色巴馬火腿蓮蓉月、乳酪奶黃月、珍珠奶茶月、咖啡月餅等等，讓大家一文看清五花百門的月餅口味。 （下列款式及售價以發稿日為準）

鋒味：創新巴馬火腿蓮蓉月、陳皮豆沙月

由藝人謝霆鋒主理的食品品牌鋒味一向推陳出新，今次就創作出全新鋒味巴馬火腿蓮蓉月餅，手切巴馬火腿配搭湖南湘蓮製成的蓮蓉，鹹香出眾，味道與傳統金腿伍仁月餅有點相似。鋒味月餅禮盒一盒內便有2款口味，巴馬火腿蓮蓉月及陳皮豆沙月。

優惠：

即日起至8月12日於官方網頁或分店購買，可以8折優惠價$278訂購月餅禮盒。

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美心西餅：Marvel卡通、迪士尼公主奶皇月、流心朱古力月

美心今年推出超過10款月餅，包括往年大熱的流心奶皇月餅及流心朱古力月餅等。而全新推出的有與Disney聯乘的復仇者聯盟及公主音樂城堡月餅禮盒，內為經典奶皇月餅。

優惠：

官方網頁有預購優惠，低至6折；另滙豐信用卡同樣有6折優惠。

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+ 2

奇華餅家：Sanrio果味乳酪奶皇月、伯爵茶奶皇月

奇華今年新推伯爵茶奶皇月及2款最新的果味乳酪奶皇月餅，味帶酸甜，與傳統月餅相比，感覺較不易食滯。另外更特別和Sanrio聯乘，在乳酪奶皇月上印上Hello Kitty、My Melody、PC狗和AP鴨的得意樣，隨盒更送Sanrio環保袋！而相對健康的有麥芽糖醇系列迷你月餅。

優惠：

於指定日期到奇華灣仔旗艦店購買現烤月餅，即送現烤蛋黃奶皇月1盒6件！

（8月16日：伯爵茶奶皇月／8月23日：朱古力奶皇月／8月16日：果味乳酪奶皇月）

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+ 3 + 2

Starbucks：朱古力咖啡麻糬月餅、伯爵紅茶麻糬月餅

朱古力咖啡及伯爵紅茶是星巴克咖啡店的熱賣飲品之一，所以今次就把這2種飲品啡製成麻糬，造出全新口味朱古力月餅，一個禮盒內有齊2款口味。

優惠：

即日起至8月13日或之前訂購禮盒，可享優先預購價$259訂購，8月14日至9月8日期間於指定分店領取。

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Van Gogh SENSES：名畫藝術「杏福團圓」奶黃月餅

亞洲首間獲梵高博物館獨家授權的Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館，首次推出以梵高名畫《盛開的杏樹》為藍本去設計的「杏福團圓」月餅禮盒。禮盒共有3款，皆有奶黃月餅，其中香茶月餅禮盒內附花茶，更有1款置入首飾盒中，一物二用。

優惠：

即日起至8月31日前訂購，可享85折；9月1日至13日購買則享9折優惠。買滿3盒或以上，更可獲折扣優惠券3套（價值港幣200元以上）﹔滿4盒則送4套，如此類推。

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東海堂：POKÉMON奶黃月餅、流心芝士月餅

主打日式月餅的東海堂則與寵物小精靈合作，推出圓罐POKÉMON奶黃月餅，隨月餅更附送POKÉMON布袋。另有全新推出的流心芝士月餅，使用北歐高打芝士，微鹹帶果仁及果香。

優惠：

官方網頁有預購優惠，低至6折；另滙豐信用卡同樣有6折優惠。購買任何獨立裝禮盒月餅2盒或以上，再送日式小物袋1個。

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Miss Marble：珍珠奶茶流心月餅

粉系甜品店Miss Marble主打雲石流心戚風蛋糕，特別於中秋首創珍珠奶茶流心月餅，珍珠奶茶控看見一定眼精發亮。月餅選用Twinnings茶葉，以低糖配方製作，入口不會甜到漏，卻有陣濃香味。

優惠：

即日起至8月15日前訂購，可享95折；20盒以上可享9折優惠。8月23日至9月13日可以領取。

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Paul Lafayet：

著名法式甜品店今年也推出中秋禮盒，包裝以荷溏月色為主題，內有花瓣形設計的法國皇室傳統甜點Calisson，6種口味：青檸薄荷、桑莓抹茶、玫瑰、檸檬、薰衣草及蜜梨。中間放著手製榛子牛奶朱古力，以及由插畫師Kah Yee設計的限量版瓷器，甚具中國色彩。

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