港警葵芳站內射催淚彈　日本網民：這是對市民發動恐襲

周日（11日）全港多處發生示威者與警察衝突，防暴警察曾攻入港鐵車站展開逮捕行動，與示威者爆發激烈衝突，期間更於葵芳站內多次發射催淚彈。 其後該事件迅速於網路擴散，於日本討論區及Twitter均引起網民熱議。

防暴警察在葵芳站內發放不止一顆催淚彈。(王潔恩攝)

警方於8月11日晚約9時於葵芳站內發射催淚彈，相關照片迅速於網上流傳，於日本2ch論壇及Twitter均引起網民熱議。不少日本網民認為警方做法過份，表示於室內發射催淚彈是妄顧市民安危，更有人指該事件等同恐怖襲擊，令人回想起1995年由奧姆真理教發動的東京地鐵沙林毒氣事件。

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今日中午，香港眾志常委 周庭亦於Twitter分享香港警察在太古站內近距離以胡椒彈向示威者射擊的片段，令不少日本網民嘩然。



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東京地鐵沙林毒氣事件

1995年3月20日，奧姆真理教在東京地鐵散播沙林毒氣，造成13人死亡逾6000人受傷，教主麻原彰晃及12名參與行動的教徒均被判死刑。

當時東京都政府考慮到同樣的襲擊可能再次發生，認為「毒氣彈丟棄在垃圾桶內」可以造成同樣後果，決定大規模撤去垃圾桶。特別在車站和人群聚集區域的垃圾桶，自襲擊發生後不久隨即全部消失。