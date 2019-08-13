【8月話題零食】8款必食推介　麻辣火鍋炸魚皮　BabyShark紫菜

零食可以幫大家打打氣，安慰一下空虛的心靈和肚皮。8月就有多款最潮最新的零食於香港發售，以下推介8款本月全新零食給大家，有爆漿紅酒朱古力棒、黑松露薯片、黃豆粉薑母雪米糍等。（下列售價以發稿日為準）

【1】珍珍南乳豬手味薯片

珍珍薯片最近積極研發新口味，今年曾推出過鹹蛋黃味薯片，而8月最新發售的是南乳豬手味！別被「南乳」2字嚇倒，記者親身試食過，味道像真，有淡淡南乳香，亦有少少似燒味的味道，可以一試。

珍珍南乳豬手味薯片，8月14日起於7-Eleven便利店有售。（駱煥琳攝）

【2】金鴨麻辣火鍋脆魚皮、脆腐皮、脆蘑菇

新加坡金鴨一向主打鹹蛋黃天婦羅紫菜及脆魚皮，不過今次零食就創出新口味，標榜「4級麻、6級辣」的麻辣火鍋什錦脆片！內有3款「火鍋料」包括魚皮、蘑菇和脆辣腐皮，塊塊充滿四川麻辣火鍋味，嗜辣者不妨挑戰。

金鴨麻辣火鍋什錦脆片（$55／一包108g）7-Eleven便利店、百佳超市和HKTV Mall有售。（金鴨圖片）

【3】維記黃豆粉薑母雪米糍

維記夏季搞作多多，除了雪糕、甜筒有新口味外，雪米糍亦於8月有全新款式：黃豆粉薑母味。糯米皮加入了薑母粉製作，內層是經烘焙的黃豆粉雪糕，甜中帶微辣，消暑新享受。

維記黃豆粉薑母雪米糍（$15／件）8月於維記Pop Up Store優先發售，9月起於7-Eleven及Circle K便利店有售。（維記圖片）

【4】意大利黑松露薯片

最新由意大利引入的Amica Chips Alfredo's薯片有2款口味：黑松露味及意醋味。以意大利薯仔製成，打開包裝即散發淡淡黑松露香味，入口不會過於濃，鹹味適中。

Amica Chips Alfredo's黑松露薯片（左）／意醋味薯片（右）（$22／一包150g）優品360有售。（唐家儀攝）

【5】Pejoy爆漿紅酒朱古力棒

Pejoy是Pocky姊妹餅乾條，同是固力果出品，不同之處是Pejoy是夾心餅乾條。今夏推出的新口味有紅酒朱古力、抺茶慕絲及士多啤梨雲尼拿味，一咬入口夾心慕絲即時爆漿出來。

夾心內有抺茶慕絲，茶味濃香，抹茶控之選。（固力果圖片）

固力果Pejoy夾心餅乾棒（$11／盒）8月中旬於各大超市及便利店有售。（固力果圖片）

【6】品客x小老板紫菜味薯片、酸忌廉洋蔥味紫菜

品客薯片首次與泰國著名紫菜品牌小老板聯合推出新零食，把各自的經典口味產品融合，變成3款全新產品：酸忌廉洋蔥味小老板脆紫菜、紫菜味及辣紫菜味品客薯片。今次難得crossover，頗為期待。

圖左是酸忌廉洋蔥味小老板脆紫菜；圖右是紫菜味及辣紫菜味品客薯片（$12.5／筒）（7-Eleven Hong Kong FB圖片）

【7】Skippy花生醬朱古力雪糕批

Skippy花生醬雪條近月蒲推出，即引起搶購熱潮。而今個月，再有由韓國直送的Skippy新口味雪條：花生朱古力雪糕批。外層是花生朱古力脆皮，而內層是花生味雪糕，並有2層薄薄的花生醬夾心，相信口感更有層次。

舊款Skippy花生醬雪條，雪條內啖啖花生醬，味道濃烈。（圖片來源：IG@the.lazy.wife）

Skippy花生醬朱古力雪糕批（$19.9／條）Circle K便利店有售。（OK便利店FB圖片）

【8】Baby Shark有機紫菜

《Baby Shark》可謂現今最當紅的兒歌之一，想不到還踩過界，推出有機紫菜零食！這款使用韓國有機紫菜的零食適合兒童食用，可以拌飯或粥，包裝上印有鯊魚爸爸，十分可愛，相信小朋友都會大愛。