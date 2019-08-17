【米線地圖🍜第44碗】荃灣金香緣　$53套餐石鍋上桌15個餸超抵食

《開罐 Opener》米線地圖第44集，米線專員Ruby到荃灣試食金香緣雲南過橋米線，一碗就已經有15樣配料，十分豐富抵食！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

一踏進店內，環境十分舒適，燈光柔和。本來上網看見如九小碟般的宣傳圖，滿心歡喜慕名而去，豈料店舖已經一改做法，將所有配料預先放進鍋裡，好失望啊。湯底有四款可選，挑選了酸辣湯，湯頭較想像中清淡，不太適合重口味的人。我點的B餐配料有15款，配料份量比米線還要多，而湯量則較少，僅剛剛浸過米線，幸好這裡米線爽滑彈牙不吸湯！

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★★☆

米線套餐售53元，有15個配料，十分抵食。而自選米線則27元起，加配料每款7至9元。

配料多元化：★★★☆☆

自選配料共有46款可選，數量算多，當中章魚燒（其實是炸章魚丸，並非日本街頭的章魚燒）及香菇燒最為特別，大家來到可以一試。

環境舒適度：★★★★★

這裡的環境真的一定要給滿分！燈光柔和舒服，冷氣足夠不會過大，椅子超大張，是我去這麼多間以來最大的椅子！牆上有不同的溫暖字句和畫，令我不禁想起《舌尖上的中國》。

獨食指數：★★★★★

一個人吃飯最重要是甚麼？當然是智能手機！這裡設有供客人使用的Wi-Fi，一個人來到也可以邊追劇邊吃飯！

小心中伏位： 一小伏💀

💀 這裡的米線已經變了樣！餐牌圖片上的是像韓式料理一樣，一小碟一小碟的上桌，然後客人自行倒進米線。但店家表示現在已經改變模式，所有配料都預先放進鍋內。

【食飽有下場】 過一條馬路就是悅來坊！悅來坊也算是荃灣中數一數二大的商場，不過平常Ruby就覺得這裡的地理位置不夠方便，因此極少到訪。難得到這邊吃米線，不如就順便去行行！

金香緣雲南過橋米線

地址：荃灣沙咀道341號華興樓地下

電話：2433 1188

營業時間：11:00－22:00