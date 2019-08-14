【點心放題】4間午市任食點心200元有找　豪食鮑魚酥　生煎和牛包

閒時周末飲茶吃個包都近百元落樓，一點也不化算。不過今次推介的4間中菜廳，午市供應限時點心放題，只要加多少少錢便能任點任食達70多款，滿足品嚐味蕾，絕對抵食！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】常滿百家菜 75元任吃5.5小時超抵！

位於荃灣的常滿百家菜無論星期一至日都有午市及下午茶點心放題，午市由早上11時開始，最多可以吃足5.5小時，任食約40款點心！而下午茶的點心選擇較少，亦只可吃2.5小時，不過價錢最抵，只需75元起加一，已包茶芥！

網民普遍認為此店的點心質素數平平，但是絕對抵食！要留意的是，酒樓每到放題時間都十分擠擁，有食客試過與其他客人差不多背貼背地坐，所以要食最便宜的點心可能就不要太講究環境享受了。

常滿百家菜 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心12樓 電話：3188 9978

點心放題詳情：

時間：11am - 4:30pm

收費：（周一至五）$88/位；2pm後入座$75/位，需加一服務費。3款紙約20多款點心

（周六日及公假）$96/位；2pm後入座$83/位，需加一服務費。2款紙約10多款點心

必吃特色點心：糖沙翁、天律狗不理、蒙古流沙包、花雕醉雞

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【2】利寶閣 豪送鮑魚酥、花膠灌湯餃！

連鎖中菜廳利寶閣向來走中高檔路線，不過逢周末及假日推出的點心放題，價錢卻十分平民化，只需百多元就可以任食2小時，每位成人顧客更獲送矜貴鮑魚酥及花膠灌湯餃，輕鬆回本！

放題內超過70多款點心都是即叫即製，而且不需一籠籠地叫，可以根據想要數目來點，只點一粒也可以，做法夠貼心。網評質素也不錯，如XO醬煎腸粉，腸粉外皮煎得香脆，配搭亦惹味。

利寶閣 分店1：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21字樓 電話：2881 1682 分店2：上環德輔道中199號無限極廣埸2樓 電話：2799 9383 分店3：尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓 電話：2870 1488 分店4：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2590 1818 分店5：大角咀海庭道18號奧海城二期商場UG01號舖 電話：2577 0888

點心放題詳情：

時間：星期六、日、公眾假期11am - 4pm，入座起計2小時。

收費：$148/位，需加茶水費$15及服務費$22.5；1米或以下的小童免費。

必吃特色點心：鵪鶉蛋燒賣、暗然銷魂飯、楊枝甘露、蘋果叉燒酥

【3】圃公館 藝人都撐米芝蓮點心

圃公館是名人飯堂農圃飯店的副線，曾獲米芝蓮推介，點心質素有保證。平時單點一籠也要40元起，不過星期五至日限定的點心放題，不用200元就可以任吃超過30款點心，性價比非常高！

餐廳位於4星級酒店內，環境裝潢高級，坐得舒適。不過享用放題的時間只有90分鐘，務必把握早段時間點齊心水點心。醒你必點小提士，只要叫這3個點心已能回本：帶子鳳眼餃（$58）、生煎和牛包（$58）、黑松露咸水角（$58）。

圃公館 地址：灣仔皇后大道東387-397號帝盛酒店1樓 電話：2881 5569

點心放題詳情：

時間：星期五、六、日及公眾假期11:30am - 2:30pm，入座起計1.5小時。

收費：（周六）成人$168；4-11歲小童或長者$138，需加一服務費。

必吃特色點心：黑松露咸水角、XO醬蒸鳳爪、麻辣燒賣、水煮和牛肉腸粉

無線電視劇《降魔的》眾演員包括胡鴻鈞、馬國明及黃智雯等都會到圃公館進餐，名符其實是名人飯堂。（圖片來源：IG@wong_manman）

【4】龍苑中菜廳 高級點心叫3籠就回本！

同樣位於4星級酒店內的龍苑中菜廳，馳名傳統手造港式點心，曾獲香港旅發局頒發「美食之最大賞」金獎。這裡平均一籠點心65元，如果單點一個點心拼盤已經要188元，但8月限定的優惠，只需188元（原價238元）便可以任食約30款點心，十分抵食！

放題任食時間有近4小時，相當充裕，不過只限平日供應。記得預早訂位，可以節省茶芥費用，每位更送竹笙瑤柱灌湯餃！網民推介點心有紅菜頭水晶粿、櫻花蝦米腸粉、X.O.醬蒸鳳爪及流沙芝麻球等等。

龍苑中菜廳 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店低層1樓 電話：2315 1006

點心放題詳情：

時間：星期一至五11:00am - 2:45pm，限時優惠至2019年8月31日。

收費：每位$188，大小同價；需加一服務費及茶芥$20（提前一天預訂免茶芥）。

必吃特色點心：黑松露小玉瓜餃、灌湯小籠包、晶瑩鮮蝦餃