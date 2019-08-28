怪女半夜用公眾電話致電陌生人談性事　事主驚呼：她竟知道我名字

半夜三更收到陌生人來電，已經是一件很可怕的事，更何況電話裡頭是一名心理變態的人？韓國節目《好奇的事Y》近日播出一宗懷疑心理變態的人，接二連三使用公眾電話騷擾別人的事。令受害者們都感到可怕的是，那個人竟然能準確地說出他們的名字！

圖中人物與事件無關（《我的大叔》劇照）

2年前開始已有人接過奇怪電話

韓國節目《好奇的事Y》，於8月16日播出一宗名為「每晚也會打電話的人 - 智英，她到底是誰？」的奇人奇事。有至少8名受訪者向節目組表示，近日曾接過來自「762-0280」的陌生電話。節目組調查後發現，此電話是來自京畿道光州市的一座公眾電話。接過這個電話的人都表示，打電話的人是一名女子，而且都清楚知道接電話者的名字。另一方面，從網上的資料顯示，早在2017年開始，已經有人於網上討論區表示，自己曾經接過來自這名神秘女子的電話。

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除了片段中的兩名女子之後，節目組亦陸續接到不少市民舉稱，自己亦曾接過神秘女子的電話！神秘女子跟他們說的，竟然是自己的性事......

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到底這個女人是如何得知，這些人的電話和相關情報呢？節目組調查發現，原來這些曾收過神秘來電的人，都有一個共通點 — 他們最近都去過菲律賓宿霧旅行，而且都是曾透過某旅行社的網上預約系統預約過潛水活動。



不過，該網上預約系統完全沒有加密，所以任何人也可以輕易獲取到裡面的資料，相信神秘女子就是於這裡獲取事主們的電話和名字。不過到目前為止，節目組仍然未有線索查出神秘女子是誰，亦不排除她會繼續騷擾其他人。