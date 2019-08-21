【超抵優惠】8間時裝店大特價低至2折　CK內褲、Adidas波鞋都有份

暑假快要結束，準備上學上班的大家又是時候填滿一下你空虛的衣櫃了。最近各大購物網站與實體商店都紛紛開出各種Discount Offer，優惠包括衣服、波鞋、內衣褲、甚至化妝品等等商品，不僅衫褲鞋襪樣樣齊全，優惠價格居然低至2折！大家不妨參考以下8間商店來添置新衣吧！

【1】Adidas - 精選鞋款一對8折，兩對7折‎

Adidas官方網上商店又有優惠了！這次為Adidas的波鞋日，官方精選了部分波鞋進行特價優惠，一對8折、兩對7折‎，雖然當中較多款式為運動款式，但顏色尚算容易配搭，尺碼還算齊全。對運動波鞋有興趣的朋友可以點進去看看有沒有喜歡的商品！

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*優惠期：15-25/8

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【2】Nike - 精選鞋款85折優惠‎

Nike藉著Nike.com推出五週年，在官方網上商店也推出了波鞋優惠，官方精選了部分波鞋進行特價優惠，即使享有85折優惠。雖然當中款式主要為運動款式，但對球鞋鞋款沒有太大興趣的朋友可以看看拖鞋款式，多種顏色的拖鞋絕對是住Hall必買的小物。

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*優惠期：16-29/8

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【3】Calvin Klein - 內衣褲低至5折

Calvin Klein內褲的材質舒適清爽，還附帶強大的「塑性」效果，看來長年受到男性吹捧不是沒有原因。

現在Calvin Klein購買精選商品能夠享有低至五折的優惠，其中包括各種多款普通以及花式內褲款式，以及多款內衣和飾物，總有一款啱心水！

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*優惠期直至網頁另行公佈

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【4】END. - 知名品牌特價優惠 全球免運費

英國著名購物網站END.終於再次推出優惠了！只要購物滿$500就可享有全球免運費優惠，大家可以襯這個機會大手買入本身已有優惠的減價鞋款！

網站內有Adidas、Converse、Nike、New Balance、Reebok等的各大時尚運動牌子，對喜愛波鞋與配搭造型的朋友而言，絕對值得一覽裏面各式商品。

查看更多資訊：END.限時免運費優惠 入手超抵Air Max、EQT 10款減價波鞋推介

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*優惠期直至網頁另行公佈

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+ 4 + 3 + 2

【5】THE UNIT STORE - 熱賣手錶、手飾高達半價！

THE UNIT STORE又推出折扣優惠，人氣熱賣商品高達半價！THE UNIT STORE網上商店有多個人氣品牌錶款及配飾，除了促銷的部分商品，還有多個人氣品牌錶款及配飾，包括Olivia Burton與Paul Hewitt都有7折優惠。

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*優惠期直至網頁另行公佈​

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【6】Collect Point - 清貨優惠低至2折

仍在盛夏季節，不如襯在Collect Point進行夏日清貨大減價時大手入貨吧！在近月已經多次進行減價優惠的Collect Point相信仍有很多值得發掘的日系衣服和飾品，有興趣的朋友就要襯著這個禮拜去門市發掘一下了！

分店地址：旺角新世紀廣場 | 屯門V City | 大埔超級城 | 元朗形點

*優惠期直至另行公佈​

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【7】SPAO - 韓國品牌撤出香港 清貨低至2折！

韓國潮牌SPAO位於荃灣的旗艦店距離結業只剩下不到10天，要買到這麼便宜的韓風衣服，就要把握好這次的機會了。在月頭，《開罐Opener》派出記者蒐羅了SPAO清貨大減價的10樣必買Item，設計時尚之餘品質優秀，而且四季衣服齊備。今日記者再次到訪發現仍然有相當數量的衣服貨量。有興趣購買就要把握機會了！

查看更多資訊：SPAO全線結業撤出香港 荃灣店特價低至2折 精選10件必買

*優惠期：月尾結業前

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【8】CHARLES & KEITH - 新加坡名牌手袋開倉$200起

中環OnTheList又有新的開倉優惠！新加坡品牌Charles & Keith一連4日開倉，手袋一律$250或$350、銀包也只需$200就能輕鬆入手。多個款式百搭易襯，朋友們有興趣就記得去看看了！

提醒一下大家，要進入CHARLES & KEITH開倉，需要先到On The List官網成為會員。

開放時間：21-24/8

*優惠期：月尾結業前

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