網民票選於水上樂園會成為焦點的偶像　性感隊長韓勝宇排第幾？

韓國網站Idol Chart近日進行了一項關於「於水上樂園會成為焦點的偶像」投票，選出粉絲心目中身材棒棒的代表。有「性感隊長」之稱的X1韓勝宇亦有上榜！

JOY@RED VELVET／ig@_imyour_joy

【TOP 5】JOY

RED VELVET的JOY，自從減了磅之後，便擠身女神行列。近年來多次於夏日發布新曲的RED VELVET，於大眾心目中可說是「夏日女神」，例如《RED FLAVOR》、《POWER UP》以至近期的《UMPHA UMPHA》，都是非常適合夏天聽的歌曲。而JOY更被大眾稱為充滿「果汁味」長相，去水上樂園的話一定能成為焦點！

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【TOP 4】MOMO

TWICE的MOMO，從出道開始就因為「11字腹肌」而受到關注。早前她更於節目中公開過她練成11字腹肌的秘訣，成為一時佳話。身材凹凸有致的她，加上11字腹肌，相信是一眾女生都想得到身材！

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【TOP 3】韓勝宇

韓勝宇原本是2016年出道的VICTON的隊長。今年參加《PRODUCE X 101》，於決賽中獲得第3名，即將以X1之名再出道。他於參賽期間表演《U GOT IT》一曲時穿著DEEP V的衣服，露出結實的胸肌，因而有了「性感隊長」的稱號。

【TOP 2】SHOWNU

MONSTA X的成員幾乎都練有一身結實的肌肉，所有亦有「野獸團」、「2PM接班人」之別稱。其中27歲的隊長SHOWNU更是隊員公認「最好身材」和「最想交換的身體」的成員。身高1.81米，還有「太平洋肩膀」，實在「殺死」了不少女粉絲！

【TOP 1】姜丹尼爾

WANNA ONE出身的姜丹尼爾，於參選《PRODUCE 101》第2季時已經多次展示過自己的腹肌了。在WANNA ONE活動期間，他也成為了「脫衣」的代表。例如在歌曲《BURN IT UP》的表演中有把衣服掀起的動作，也是由姜丹尼爾站在中間。