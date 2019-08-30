周秀娜性感女神地位不保？馬來西亞大隻妹靠一張「食雪糕相」爆紅

馬來西亞鋼琴女神李元玲不但擁有精湛琴技，還精通芭蕾，身材有如「真人版娜美」的她，更是位健身狂熱者，體脂只有12%！每次上傳美照都讓粉絲暴動不已。她近日分享彈琴美照，但明顯外露的極細丁字褲好吸睛，似乎是擔心粉絲過於興奮，留言被塞爆，還把回覆功能關了。

李元玲不但琴技精湛，還精通芭蕾和健身。（IG@cathrynli）

照片中，李元玲優雅地坐在鋼琴前，認真練琴，配圖PO文寫道：「一天到晚彈琴。」但一身辣度破表穿搭根本讓人無法專心，超短版上衣比內衣還短，露出清純白胸罩，沿着S水蛇腰和深陷背凹往下看，渾圓蜜桃臀露出一大截「極細Y字」丁字褲，完美從股溝一路往上卡在腰間，而被稱為身體「性感之眼」的腰窩，也好明顯。但仔細看，她穿的褲子居然拉鍊是一體成型直達屁股最後，深怕豐滿翹臀一動，拉鍊就瞬間炸開！

李元玲最新火辣彈琴照，讓人看了目不轉睛。（IG@cathrynli）

李元玲並不是天生就擁有如此神級好身材，先前分享對比照，從一開始170公分52公斤體脂26%，一路勤勞運動，變成如今45公斤，體脂僅有12%的不科學身材。不少網友都驚呼到底怎麼辦到的，她回答，一個禮拜至少要運動3天，一次1小時，飲食也要均衡，最重要的是，貴在堅持。

粉絲認為李元玲這張「食雪糕相」幾乎能夠動搖周秀娜性感女神的地位。（IG@cathrynli）

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