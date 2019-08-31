11間抵睇戲院評分推介　九龍有一間最平正價場50元有找

日日發夢，渾渾噩噩，難得假期好想去看套電影放鬆一下啊！然而現在柴米油鹽樣樣貴，看套電影動輒就要上百元。《開罐Opener》為大家精選了港九新界11間「抵睇」戲院，總有一間在左近！

點解！點解可以咁平㗎！（《孤單又燦爛的神 - 鬼怪》劇照）

其實想要高級享受或者品味生活，不一定要花費高昂的價錢，連看電影都可以看得精明！《開罐Opener》記者為大家蒐羅11間戲院，成人平日票價低至45元，連看3D電影也只需100元，學生更有額外優惠，大家快點擊下圖，看看究竟有哪幾間「抵睇」戲院吧！

【1】新寶戲院 - 旺區親民之選

【2】總統戲院 - 港島貼地戲院

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+ 14 + 13 + 12

其實想要節省開支，除了去以上11間「抵睇」戲院之外，很多信用卡都有推出電影購票優惠，指定日子提供買一送一或低至半價優惠，讓你以低廉價格享受玩樂！

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