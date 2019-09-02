【持續更新】百老匯戲飛買一送一　9月必睇6大食玩買優惠

【2019年9月更新】 《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有美登利壽司、百老匯院線、KFC等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

網上購票人士記得到櫃位取優惠券！（官方Facebook截圖）

【1】百老匯／AMC Pacific Place指定場次買一送一！

《小丑回魂2》、《講鬼故》、《大叔的愛LOVE or DEAD》等電影即將上映，9、10月看電影不能錯過這個優惠！即日起到百老匯、AMC Pacific Place購票看電影，可以得到一套優惠券。優惠券入面會有「戲票優惠券」和「美食優惠券」，憑券除可以於9至11月指定星期一至四場次享用買一送一，更可於9至11月買其他正價戲票時減15元！

【注意事項】 1. 網上購票的觀眾可憑票到售票處領取優惠券。 2. 優惠需受條款及細則約束，詳情請參閱優惠券。 3. 數量有限，送完即止。

（mie731@instagram）

【2】梅丘壽司の美登利半價吃指定壽司！

只要挑對時間去吃，就能以半價吃到壽司！過江龍「梅丘壽司の美登利」將於沙田市中心開設第三間分店，並推出限時優惠，於9月9日至11日，「吞拿魚赤身壽司」優惠價每件9元（原價18元），「三文魚壽司」每件9元（原價18元）、「極上中吞拿魚腩壽司」每件18元（原價38元）。

（travelxfoodaholic@instagram）

【3】夏麵館加20元任食甜品

上海甜品放題！即日起至9月30日，夏麵館荃灣、葵涌分店推出晚市甜品放題優惠，每人加20元就可以任食甜品，包括貓山王榴槤高力豆沙、擂沙湯丸、酒釀丸子等等。

不過規矩就比較多，首先要帳單除開人均消費有120元，才可以追加甜品放題。另外要兩位起、而且同桌所有人都要同時追加，大家要留意。

（jasonlo923@instagram）

【4】McCafe逢星期一芝士奶蓋買一送一

McCafe新推出的芝士奶蓋系列，現時有買一送一優惠，與朋友一起試飲！使用麥當勞App的話可以得到優惠券，逢星期一於McCafe購買大杯裝芝士奶蓋系列即可買一送一。不過要留意，優惠只適用於下午三點後，而且機場離境大堂分店是不提供這個優惠的！

（food_stoppp@instagram）

【5】只限兩天！KFC優惠50元6件雞

只限9月2日、9月3日兩天，每人可以50元購買6件雞，即是半價優惠，更可以選擇家鄉雞、香辣脆雞或是狂野香燒雞，最適合大家群體活動之後一起差差電！不過留意返，KFC外賣速遞、手機點餐和店內自助點餐機都不能使用這個優惠，想買50元6件雞，就要親自排隊點餐了。

【注意事項】 1. 每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊（普通） 一次。 2. 只適用於2019年9月2至3日（星期一至星期二），下午6時至9時。 3. 適用於全線香港餐廳（沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外）。 4. 不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機。 5. 6件雞包括3件上髀及3件下髀，可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞。 6. 不可與其他優惠同時使用。 7. 食品供應以餐廳之訂定為準，數量有限，售完即止。

（maxduez@instagram）

【6】迪士尼一個票價入場兩次！

現時迪士尼樂園成人正價一日門票為639元，最新優惠688元入園兩次！優惠只限香港居民，購入「香港居民專享雙重暢玩」門票，即可在2019年10月31日前入園兩次，第一次入園日期不限，不過第二次入園日期就限制於9月1日至10月31日。

如果購入這個優惠門票，小編建議可以一次玩夏日節目，另一次則留待體驗迪士尼的萬聖節活動！購票詳情可以到香港迪士尼樂園官方網頁查看！