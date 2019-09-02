【酒店大劈價】嚴選5間$200以下三星酒店　有海景泳池仲要包早餐

受反修例影響，來港旅客人數大減，不少酒店近日劈價招客，一直飽受土地問題折磨的香港人，不妨去酒店住返晚當度假！《開罐Opener》記者為大家精選了5間200元以下超抵酒店，遍佈港九新界，部分更是海景房和設有游池，宿一宵放鬆心情也不錯。

記者透過酒店格價網站Trivago查詢酒店價格，發現地理位置優越的三星酒店居然200元有找，最後一間位於銅鑼灣的酒店更有大驚喜，大家快點把握機會宿一宵吧！

【1】香港紅茶館酒店-油麻地 （標準大床房包雙人早餐，每晚連稅$189起)

紅茶館酒店於香港多區開設分店，其中油麻地分店相當靠近港鐵油麻地站，非常方便在油尖旺區玩樂行街，雙人房價格更低至$158一晚，另外只需要加$25就會包含免費早餐，很實惠。

地址：油麻地鴉打街6號

電話：2129 7888

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【2】Casa Hotel Hong Kong（每晚連稅$148 起）

同樣位於油麻地的Casa Hotel相當接近港鐵油麻地站，其官方網頁更指由港鐵站步行至酒店只需一分鐘，交通非常方便。酒店房間採取深木色設計，房間間格四正，在網上評價普遍不俗，以往價格也相對較高，難得大減價至$200以下，港人小住數天當休息也不錯！

地址：油麻地彌敦道487號

電話：3758 7777

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【3】永倫 800 酒店 (原名盛逸酒店)(每晚連稅$100 起)

因為連稅價格$74就能入住一晚，永倫 800 酒店在社交媒體引起熱話。記者在網上查閱，經永安旅遊訂購，一晚住宿連稅也只需$100。

酒店位於青衣，位置相對之前介紹的兩間酒店稍為遙遠，但酒店內設有健身室和游泳池，而且不少房間望向海景，可以遠離煩嚣。

地址：新界青衣路一號

電話：2129 7888

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【4】簡悅酒店 ‧ 尖沙咀（每晚連稅$172 起）

位於彌敦道的簡悅酒店尖沙咀分店，其價格一直比其他分店貴，即使現在酒店大劈價，房間仍然維持在$300左右。但記者於網上查詢價格時，發現尖沙咀分店的即日價格下調至$172起，想即興入住的朋友不妨夾夾價。

地址：尖沙咀彌敦道182號

電話：2309 6000

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【5】銅鑼灣迷你酒店 (每晚連稅$186 起)

住平酒店不是九龍和新界的特權，位於銅鑼灣的銅鑼灣迷你酒店同樣大劈價，不需$200就能夠入住。房間設計以純白色和簡約為主。若想升級，連稅$230起就能夠入住智尊雙人房，享用全透明洗手間，空間感立刻Up！

地址：銅鑼灣新會道8號

電話：3979 1111

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