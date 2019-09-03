Catalog網購優惠　潮牌商品激減低至3折　精選10款必搶商品

最近Catalog網上商店進行大優惠，大量人氣品牌的商品都大劈價發售！今次優惠包括各式波鞋、袋款與服裝，《開罐Opener》為大家精選10款超抵商品，男女裝都有份，大家不妨把握機會入貨。

這次Catalog網購優惠包含多個種類與款式，其中包括了CHAMPION的衛衣和襪子、DRIFTER散紙包與小型背包等等款式，部分商品低至3折，只售$99起！

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現在Catalog網上商店除了有以上超抵優惠之外，另外只要購買滿$1,200就會獲得le coq sportif旅行袋一個，對於經常旅行的朋友來講是個值得入手的商品！

但要注意，相關優惠隨時完結，而且記者查看時發現貨品庫存數量不多，見到心頭好要快手！

官方優惠海報（Catalog官方網頁）

另外Catalog更推出了網上商店獨家優惠，只要驚Catalog網站註冊成為會員，即送你3張現金券（總值$200），如果要趁優惠期購買商品的朋友，就千萬不要錯過機會，上Catalog官方網站登記註冊攞現金券吧！

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