【酒店FactCheck#1】青衣永倫800一晚$100　記者實測住唔住得過？

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合！ 酒店Fact Check第1集，《開罐Opener》派出FactCheck專員Johnny、Ruby去最近因超便宜價格而爆紅的青衣永倫800酒店，直擊實測$100有找的雙人房過夜切身體驗！究竟舒唔舒服呢？兩個人過一晚又抵玩嗎？即刻睇內文啦！

永倫800酒店的房間尚算整理，第一觀感尚可接受。（莊堅毅 攝）

【酒店Fact Check】 🏨 酒店FactCheck專員為大家介紹本地酒店最新抵玩優惠，帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#1」代表記者介紹次序，並非酒店排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語均以酒店價格、品質及記者體驗為準。

反修例風波令來港旅客人數大減，不少酒店都大劈價救亡，其中青衣永倫800酒店住宿一晚價格更低至$73，連稅共$84，讓不少朋友都有衝動住返晚。FactCheck專員Johnny日前經網上預訂，發現其標準房價格已經回升至$101（未連稅），但價格仍然相當抵玩，立刻Book返晚玩下先！

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抵住指數：★★★☆☆

位於青衣的永倫800酒店入場價格非常抵玩，$100左右就能住宿一晚，更有玻璃窗台飽覽藍巴勒海峽與貨櫃碼頭的風景，景觀方面絕對要加分！

雖然據官方網站稱，標準房間約有200呎，但經酒店專員Ruby與Johnny測試，房間寬度並不能容許兩人完全伸直雙手，浴室範圍也較為狹窄，兩人皆對此有點失望。

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設備指數：★☆☆☆☆

酒店房間用品稍嫌不足，除了有水杯、電熱水壺、電話、衣架與風筒外，酒店未有提供拖鞋與牙刷套裝等用品，空手入住的記者唯有臨急抱佛腳去便利店購買日用品，稍微不方便。

酒店房間採用插入式匙卡，安全性能一般。翌日早上9點清潔姐姐敲門，記者還未來得及應門，對方已用匙卡直接開門入內準備打掃，需要記者提醒才匆匆離去，讓人懷疑居住的安全性。

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+ 5 + 4 + 3

乾淨指數：★☆☆☆☆

曾有住客於網上分享住宿經歷，表示房間內有大量昆蟲，記者立刻進行Fact Check，卻未有絲毫發現，然而床單上居然有霉菌、血跡等各種污漬，甚至在枕頭上發現了一條引人遐想的體毛，讓要過夜的Johnny大呼不要！

記者隨後檢查浴室，發現房間提供的熱水壺居然還留有上手住客的水，並傳出惡臭；坐廁下方更懸空吊著一條迷樣物體，畫面令人相當震驚，更多震撼畫面立刻睇片！

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周邊方便指數：★★☆☆☆

酒店位置雖然比較偏遠，但附近的藍澄灣商場有兩間餐廳與超級市場，要填飽肚子絕對不是難事。普遍晚餐需60元/人埋單，相對100元左右的一晚房租，不算抵食。

要逛街的話，可以走5分鐘路程前往位於私人住宅藍澄灣對出的小巴站，乘坐小巴前往葵芳港鐵站與青衣城。兩者車程皆約15分鐘，十分方便。然而記者晚上打算於藍澄灣乘坐專線小巴88F前往青衣城時，候車時間足足25分鐘，更有候車居民表示小巴經常飛站，有興趣住宿的朋友們要小心了！

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【Johnny溫馨提示注意位】

1. 房間未有提供Wi-Fi，有需要則需前往大堂使用公共W-Fi服務。

2. 房間得一個三腳插蘇。

3. 酒店住戶能夠享用藍澄會管理的健身室與露天游泳池，然而享用服務各需付$100，分分鐘比房價更貴！

4. 雖然房間寫到明退房時間12:00，但清潔姨姨會在9點左右敲門，甚至直接進來，私隱度欠奉。

永倫800酒店

地址：青衣青衣路1號

電話：2129 7888