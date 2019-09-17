大數量分析10大最燒脂運動　游水減肥不入三甲　第2位最輕鬆瘦身

俗話說得好，345月不減肥，678月徒傷悲！每年夏天都喊著要減肥的你，喊著要有人魚線、馬甲線的你，今年成功了嗎？減肥永遠是夏天討論不完的議題，如果你還在為了自己345月的偷懶徒傷悲的話，趕快來看看今天這篇，亡羊補牢一下吧！今天，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，到底網友們都在討論哪些減肥運動！

十、拳擊

說到拳擊，很多人第一印象都是這好像是個有點暴力、男性化的運動。其實，拳擊可是在國際名模中超級熱門的減肥秘技，因為拳擊是一項非常高強度、全身性的運動，所以消耗的熱量非常驚人，而且對全身的體態塑形都很有效！但是拳擊也是一項比較專業的運動，建議大家在開始前，還是要找合格有口碑的拳擊老師學習喔！

拳擊消耗的熱量非常驚人。（Upslash@timothyeberly）

九、行山

中國一條微博熱搜引起了廣大關注，一位北大博士號稱：「九萬八千步只是我半天的步數！」許多人認為他在吹牛，但驚人的是，許多長期爬山的山友居然紛紛表示，自己爬起山來一天也是六七萬步，算上長時間的爬坡後，運動量仍是非常驚人，不過，要小心膝蓋受傷。

行山要小心膝蓋受傷。（Upslash@jakemelara）

游水都唔係最減肥？即睇其餘8大燒脂運動▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月20日至2019年07月19日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『減肥運動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

大數量分析10大最燒脂運動！（「DailyView網路溫度計」授權使用）

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