【中秋節】7成學生表示過節有壓力　最不想聽到的說話竟然是？

中秋節，是一家人團員相聚的重要節目，不過，不少人卻覺得因為這些節日感到有壓力。不單只成年人，甚至連中、小學生也一樣。近日，韓國校服公司elite進行問卷調查，訪問了幾百名中小學生，結果顯示逾7成受訪者都表示過時過節有壓力。

按照傳統習俗，韓國人於過中秋節、春節時，都會穿著韓服／GMARKET圖片

青少年過節也感受到壓力

每逢中秋節、農曆新年等節日，都是親戚朋友聚首一堂的大日子。雖然這些節日都有共聚天倫之樂的意義，不過卻有不少人因此而感到有壓力，這種風氣甚至蔓延至青少年之間。韓國校服公司Elite於8月20日至8月31日就「10代青少年於過節時的壓力問題」訪問了782名韓國的中、小學生，當中有72%的受訪者都表示，過節時會感到有壓力。

最大的壓力來源是來自媽媽／《18歲的瞬間》劇照

最大的壓力來源竟是媽媽

小朋友、青少年過節理應該是最快樂的一群。不過有71%的受訪學生選擇「母親」為最大的壓力來源。接著，選擇「全家人都有施壓」的有12%，選擇「自己給自己壓力」的有10%。而他們最不想聽到的說話是「學業上的問題」，佔了28%，接著有22%選擇「外表批評」、17%選擇「和別人比較」、8%選擇「吩咐跑腿」、以及10%選擇「異性朋友問題」。

《18歲的瞬間》劇照

最想聽到的說話是？

小朋友，最開心莫過於有得玩有得食。調查結果顯示，有63%的受訪者表示，最想聽到的說話為「來，給你零用錢吧」，而20%的人則表示聽到「別人稱讚自己的性格、外表」時才是最高興。至於解放壓力的方法，45%的男學生表示會「打機」，23%的女學生則表示會「與朋友見面」。