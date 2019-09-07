【酒店優惠】嚴選5間$500以下四星酒店　林景健身室、露天游泳池

受反修例運動影響，訪港旅客大減，不少酒店近月都以劈價招客。港人們，不妨去酒店住返晚當度假！ 《開罐Opener》為大家精選了5間500元以下超抵酒店，間間都有4粒星，全部都有超美城景/海景房，享用免費泳池和健身設施，作為度假放鬆的地方，確實十分抵玩！

記者透過酒店格價網站Trivago查詢酒店價格，發現地理位置優越的四星酒店居然500元有找之餘，設計與配套都十分完善，星期六日玩一晚都十分抵玩！

【1】如心南灣海景酒店 - 海洋公園旁，設備完善

位於黃竹坑站附近的如心南灣海景酒店，無需$500就能入住一晚，另包一份早餐。如果適逢假日，想要兩人前往海洋公園，或者只想對著林景享用健身室服務，這間港島區酒店是個不錯的選擇。

地址： 香港仔黃竹坑道55號

電話： 3968 8888

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+ 4 + 3 + 2

【2】香港8度海逸酒店 - 舊城情懷，舒適享受

這間酒店位置較為偏遠，但位於充滿舊城氣氛的土瓜灣，仍然是不少人假日的好去處。如果假日希望能夠前往九龍城區探索一下的話，不妨在這間酒店裏享用設施，或者加錢享用任食生蠔的自助晚餐。

地址： 土瓜灣九龍城道199號

電話： 2126 1988

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【3】香港九龍維景酒店 - 旺中帶靜好選擇

雖然坐落旺角區，但香港九龍維景酒店臨近旺角東站，與旺區稍有一段距離，能讓你在盡情玩樂以後，快速回到較為寧靜的酒店裏好好休息。

想要知道寧靜環境對睡眠的重要性，可以參考記者於其他酒店實測經歷！

地址： 何文田窩打老道75號

電話： 2397 6683

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+ 3 + 2

【4】麗豪酒店 - 坐落市郊邊緣，盡享優雅景致

一直都是內地人最愛的沙田最近變得稍微寧靜，再次流露出市郊邊緣的迷人之處，這間酒店不僅能夠飽覽森林景致，也能享用大型露天游泳池，對於連續多個星期情緒繃緊的港人來說，是個不錯的休息地方。

地址： 沙田大涌橋路34-36號

電話： 2649 7878

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+ 5 + 4 + 3

【5】灣仔88酒店 - 港島鬧市方便之選

香港島房價向來較高，能夠與鬧市位置中有低於$500的酒店價格，絕對是不可錯過的優惠！雖然該酒店未有提供健身室與游泳池，但對於想在假日盡情遊玩港島的朋友來說，是個不可多得的機會！

地址： 灣仔譚臣道139號

電話： 2905 4800

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如果想玩到盡、省到盡，醒目的大家當然可以在預訂酒店同時，一拼儲信用卡積分和飛行里數，讓你下個假期玩得更開心！

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