【信用卡優惠】超筍5張現金回贈信用卡　買iPhone可高達$1400回贈

想要食肆優惠？想搶演唱會門票？在都市生活，沒有一張信用卡傍身，難免會諸事不順。要享盡優惠，做個精明消費者，你所需要的是一張適合自己的信用卡。 現在申請現金回贈信用卡，連迎新優惠在購買新iPhone時更可享高達$1,400現金回贈！

香港人申請信用卡的目的，離不開儲飛行里數，讓下一個行程由經濟位upgrade，又或平價換機票。然而換機票困難重重，萬一飛行里數過期更得不償失，故不少人寧選擇有現金回贈的信用卡。《開罐Opener》讓你一文看清5張有現金回贈的信用卡，申請門檻更相對較低，學生哥或初入職人士都合資格申請！

回贈金額超適合懶人消費。（《購物王路易》劇照）

【1】WeWa 銀聯卡

（開罐製圖） 本地回贈：0.4%

海外回贈：0.4% 就咁睇回贈金額唔算高，其實識得用WeWa卡，只要於指定類別消費，就能享有高達4%回贈。WeWa卡最近與電器商店張毛記（CMK）推出回贈優惠，新信用卡用戶只要買任何商品滿指定金額，連迎新優惠，最高可享$1,400現金回贈，用來買新iPhone食盡回贈就最合適不過！

【2】東亞銀行i-Titanium卡

（開罐製圖） 本地回贈：0.4%

海外回贈：0.4% 同樣得0.4%回贈金額，咁都好攞出嚟推薦？因為使用東亞i-Titanium卡消費，隨時可享高達4.4%回贈，網上購物回贈更可高達7.8%，回贈比例相當優惠！迎新方面只有額外$500回贈或行李箱，相對略微失色。

【3】EarnMORE銀聯卡

（開罐製圖） 本地回贈：2%

海外回贈：2% 無論本地還是海外消費，EarnMORE銀聯卡每年首20萬簽賬均可獲得2%回贈，隨後1%回贈，非常適合申請為八達通進行自動增值。

【4】恒生MPOWER卡

（開罐製圖） 本地回贈：0.4%

海外回贈：1.2%

恒生MPOWER卡是一張以學生為主要客群的現金回贈信用卡，能夠以優惠價格購買MCL院線戲票。雖然現金回贈僅僅得0.4%，但只要在指定類別消費，均可享高達4.4%現金回贈！

【5】渣打Simply Cash Visa卡

（開罐製圖） 本地回贈：1.5%

海外回贈：2%

要講到完全唔洗用腦的現金回贈消費卡，非渣打Simply Cash Visa卡莫屬。全年本地消費一律無上限1.5%回贈，外幣簽賬一律2%回贈，足夠抵消1.95%外幣交易手續費。最吸引是迎新期間首$4000簽賬可享25%現金回贈，最高現金回贈高達$1000，用來買iPhone就最合適不過！