避孕套外漏、破裂點算好？　把握「黃金24小時」避免人工流產

男歡女愛激情常有，正確避孕，避免人工流產風險！每逢假日、節日過後的1、2個月，婦產科總會出現因意外懷孕而就診的民眾，台灣北榮婦女醫學部主治醫師黃貞瑜指出，門診常見年輕男女不知道事後避孕藥要24小時內吃，吃完更誤認可連續進行第二次無防護性行為。她提醒，若保險套外漏或破裂等意外，事後避孕藥是最後一道防線，建議選擇避孕能力較好的第二代事後避孕藥，且性行為後越快服用越好。

避免人工流產風險 做好避孕措施

根據相關報導指出，2017年醫師公會推估每年墮胎人數高達50萬，官方統計資料為24萬，黑數則難以估算。黃貞瑜醫師指出，人工流產必須承擔麻醉風險，且若在無麻醉醫師坐鎮之醫療機構進行，風險相對較高。此外，人工流產有時會造成子宮內腔沾黏，需承擔不孕的風險。

男歡女愛激情常有，正確避孕，避免人工流產風險！（unsplash@freestocks）

事前避孕藥要規律服用 諮詢醫師選擇合適藥物

針對有些民眾選擇避孕藥來避孕，黃貞瑜醫師說明，可分成事前避孕藥和事後避孕藥，事前避孕藥一定要規律服用，因為漏服會讓藥效大打折扣。此外，不是每個人都適合事前避孕藥，如肝功能異常、有血栓體質和乳癌患者就不適合，甚至少數人有水腫發胖、乳房脹痛等副作用，患者一定要事先諮詢醫師，選擇合適的事前避孕藥，並清楚瞭解正確的用法用量。

事後避孕藥防止精卵相遇 意外時最後一道防線

至於事後避孕藥，其原理並非為去除受精卵，而是排卵前身體會發布排卵指令，如果排卵指令還未下達，服用事後避孕藥有機會延遲指令發生。黃貞瑜醫師說，「因為精蟲可在女性體內存活大約5天，若延遲可達5天以上，待精蟲失去活力，卵子才排出，就有機會避免精卵相遇，達到避孕目的。」

女性應該在什麼時候要考慮吃避孕藥？黃貞瑜醫師提到，吃事前避孕藥，是避免卵子長大而抑制排卵，事後避孕藥則是最後一道防線，若是保險套外漏或破裂，或沒有規則服用或漏服事前避孕藥，甚至是被性侵的受害者，都是服用事後避孕藥的時機。

患者一定要事先諮詢醫師，選擇合適的事前避孕藥，並清楚瞭解正確的用法用量。（unsplash@simonevdk）

第二代黃體素受體調節劑 避孕效果更優

目前事後避孕藥已經進展至第二代，黃貞瑜醫師提到，根據文獻記載，第一代事後避孕藥是高劑量黃體素/荷爾蒙，其延遲排卵效果約兩天，雖然在24小時內服用之效果可超過九成，但拖延至事後第二天(48小時內)才服用則效果降至85%，事後第三天(72小時內)更下降為58%，尤其接近排卵的危險期時，未證實有效果。且第一代事後避孕藥的腸胃道噁心、嘔吐副作用可能相對明顯許多（30%）。第二代事後避孕藥為黃體素受體調節劑，延遲排卵效果則達5天，72小時內服用避孕效果達98%，24小時內服用效果達99.1%，在接近排卵的危險期，仍有機會延遲排卵，進而達到避孕效果。

「兩者24小時內服用成功率都超過90%，副作用基本都不大，且也不用擔心日後畸胎。」但黃貞瑜醫師進一步指出，二代事後避孕藥在24小時內避孕效果優於第一代，經臨床研究證實，服用第一代的高劑量黃體素是1000人中有25人懷孕，第二代的黃體素受體調節劑則1000人中僅9人懷孕。由此可知，服用新型避孕藥效果比舊型事後避孕藥再「降低三倍」的意外懷孕機率。

事後避孕藥正確吃 24小時內最佳

何謂正確避孕觀念？黃貞瑜醫師呼籲，保險套才能預防性病，鼓勵越年輕的民眾更要做好雙重防護；至於事後避孕藥是不得已的保險，建議選擇避孕能力較好的第二代避孕藥，但不建議有連續的無防護性行為，也不要一次吃兩顆以上。最重要的是，若有非預期性懷孕的機率，事後避孕藥應「越快使用」效果越好，24小時內使用效果最佳。希望還沒做好準備的民眾能確實避孕，減少憾事的再發生。

事後避孕藥防止精卵相遇，是意外時最後一道防線！（unsplash@charlesdeluvio）

點圖看更多「避孕」小知識▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】