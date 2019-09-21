【酒店FactCheck#4】閨密必去！嘉湖海逸每晚$520送豬手、紅酒

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合了！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第4集，開罐專員Ruby到位於天水圍的嘉湖海逸酒店，直擊實試酒店最新秋季住宿優惠套票！想知有咩限時抵玩優惠？套票又包含甚麼？睇內文啦！

房間面積算大。（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#4」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

小食拼盤雖說是小食，卻相當豐富！（莊堅毅攝）

嘉湖海逸酒店現推出「秋季住宿計劃」優惠套票，以520元，即人均260元，預訂一晚住宿計劃，套票更包兩杯餐酒及一個小食拼盤。小食拼盤雖說是「小食」，但其實Ruby覺得份量也不算少，有多片德國焗脆皮豬手及大大碗墨西哥脆片，很適合送酒聊天。不過留意返，套票房價將於10月調整為720元一晚，其餘條款維持不變。

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

套票所包的酒店房間雖然屬城市景，旁邊並無高樓，所以景色算開揚。酒店已有20年歷史，裝潢都如舊式酒店一樣以「大」行先，床、洗手間及房間面積都十分闊落，不過有新式的USB充電，不用另外帶插頭，加分！洗手間內基本用品如毛巾、牙刷、牙膏等算齊全，也有剃鬚膏和剃鬚刀。洗頭水、護髮素為二合一，Ruby自己不喜歡這一種二合一洗頭水的，像我一樣介意的讀者建議自備。

預訂套票之後，就會有酒店職員聯絡你，安排預約小食拼盤及餐酒，夠鐘就可以到大堂的「紐約紐約」餐廳享用。餐廳範圍舒適寧靜，也有調酒吧台，是很適合談心的氛圍！小食拼盤為德國脆皮豬手拼芝士醬墨西哥脆片，送酒談天一流，而且份量算多，實測當天我和攝影師兩個人也夠果腹。

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+ 10 + 9 + 8

打卡指數：⭐⭐⭐

根據我的觀察，房間內並無打卡位。要找值得打卡的地方，就要去酒店大堂的旋轉樓梯，或是「紐約紐約」餐廳的調酒吧台，甚有外國風情。

周邊方便指數：⭐⭐⭐⭐⭐

酒店位於天水圍市中心，多架巴士直達，也鄰近輕鐵銀座站。酒店樓下就是商場，餐廳、超市、便利店一應俱全，連遊戲機中心和戲院都有！如果小食拼盤不夠飽，可以去商場的餐廳再補一餐！

【Ruby溫馨提示】

1. 冷氣不穩定，酒店走廊十分侷促悶熱。Ruby實試的那間房間冷氣不夠，但另一間房間的冷氣又很正常運作。假如入住發現自己房間冷氣不夠，記得要聯絡前台。

2. 燈掣位置分散，如果臨睡覺要關燈，就要東奔西跑才可以關掉所有燈，有幾分散？真係要睇片！

3. 風筒是最基本的Panasonic負離子折合式風筒。

4. 洗頭水、護髮素是二合一，介意的讀者可以自備。

5. 想深宵喝酒聊天？套餐包含的小食拼盤供應時間只限中午12時至晚上10時。

6. 以上收費未計加一服務費。

嘉湖海逸酒店 Harbour Plaza Resort City

地址：香港新界天水圍天恩路18號

電話：2180 2858