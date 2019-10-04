瘋狂迷媽為追星放棄家庭走遍全國　兒子：我做手術她卻看演唱會

誰說追星只是年輕人的玩意？近日，一名韓國男生上節目《大國民talk show》分享自己的煩惱，他的媽媽是一名「迷妹」，非常喜歡TROT歌手樸瑞鎮。不過，她追星的程度越來越瘋狂，甚至因追星而放棄家庭，嚴重忽視家人的需要和感受。

母親企圖將責任推給兒子

大約一年前，事主因要工作要搬到天安，母親因為感到寂寞而經常在YouTube上看影片，偶然看到了樸瑞鎮的影片，對他一見鍾情，繼而便開始了她的追星生活。母親於節目上表示，樸瑞鎮當時安慰了她離開了兒子那份寂寞的心情，「他令我返老還童，重拾少女的心情」。

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為追星無視家人感受

事主表示，母親原本是一名非常關心自己的好媽媽，不過自從她迷上了TROT歌手樸瑞鎮後，母親對自己和爸爸的態度便開始改變。母親原本連智能手機也不會用，為了樸瑞鎮，不但學會了上網用SNS，又加入粉絲團，更為了追星更會走遍全國，而且連事主的生日也忘掉。甚至有一次事主要進醫院做手術，母親也因為追星而沒有到醫院探望。事主不禁質疑，「到底她是自己的母親，還是樸瑞鎮的母親呢？」

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兒子希望母親能適當地追星

見母親因為追星而變得快樂，作為兒子雖然不能理解，但也不是想去阻止母親追星。事主希望，母親能適當地追星，並找一份正當的工作，和爸爸重修關係。除此之外，事主還希望母親不要再強迫自己去按讚留言做圖，「那些都令我感到非常大壓力」。

事主向樸瑞鎮表示，雖然很感激他為母親帶來了很多快樂和安慰，但其實自己真的不知道樸瑞鎮的魅力是甚麼，只希望他不要再「發射魅力」，把母親還給自己／《大國民TALK SHOW》截圖

樸瑞鎮：別放棄家庭

樸瑞鎮亦親自到場與事主和母親談話。樸瑞鎮表示，希望伯母不要放棄家庭去追星，「這是不應該做的事」。而主持人亦建議，伯母這樣極端的行為，很容易會為歌手「招黑」（令人討厭他），勸告伯母不要做出太過分的行為。