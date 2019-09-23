【酒店劈價】10.1假期5間$500以下抵住四星酒店　有間有靚海景

如果說香港人需要的是一個放假的契機，10月1日公眾假期相信是個不錯的理由，讓我們居住在對岸的酒店，好好探索香港各區的風光與景色。 如果有打算在假期當日周圍走動，不妨藉著酒店近月的劈價潮，預訂房間租住一晚吧！《開罐Opener》為大家精選5間四星抵住酒店，讓大家能夠盡情享受假日！

記者清除了電腦上的個人記錄，並在無痕頁面上透過不同的酒店格價網站查詢房間價格，精心挑選了其中5間地理位置良好，設備完善的4星級酒店，每晚房價更居然低至$500有找！藉著假期讓自己留宿一晚差差電也不錯！

10.1要舟車勞動？不妨選擇在酒店留宿一晚，儲體力盡情在10月1日周圍行街！（網上圖片）

【1】香港北角海逸酒店

「港島老牌舒適保證」

位於北角的香港北角海逸酒店，雖然較有年代感，但一直致力提供典雅的住宿體驗，質素仍然保持一定水準，在網上受到住客的稱讚。要是在假日當天有出發前往港島的打算，酒店無論前往中環方向還是西營盤方向都十分方便。

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【2】灣仔88酒店

「新潮裝修、位置方便」

要是獨愛中環、灣仔等地區，不妨選擇這一間位於灣仔的灣仔88酒店。雖然酒店未有提供健身室與游泳池，但裝修型格新潮，而且在港島鬧市價格仍然低於$500，地理位置更非常方便，很多年輕住客都留下正評。

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【3】香港如心海景酒店暨會議中心

「新界海景好選擇」

要是對海景情有獨鐘，位於荃灣的香港如心海景酒店暨會議中心是你的首選。荃灣市區被多條大型天橋連接起來，被戲稱為「天空之城」，即使持續離地也能夠在各個商場與街道盡享假日氣氛。

要是想要前往香港其他區域，也能夠透過港鐵西鐵線、荃灣線和多條巴士線直達目的地。

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【4】恆豐酒店

「彌敦道貼地之冠」

位於佐敦與尖沙咀的交界，建於佐敦港鐵站上蓋的恆豐酒店，對不少喜愛九龍區的朋友們的最佳選擇。不僅能夠徒步前往尖沙咀與油麻地，即使要前往港島新界，也能夠乘坐港鐵各條線路。

要是對假日未有任何規劃，不妨選擇在這裏留宿一晚，待明早慢慢思考也不算太晚。

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【5】仕德福山景酒店

「盡情狂歡世外桃源」

要是你對假日的期望並不是周圍逛逛，而是待在某一範圍盡情玩樂、享受夜生活，位於尖沙咀諾士佛臺相信能夠給你一個嶄新的住宿體驗。

酒店在日出時分被森林景色包圍，治愈你疲憊的心靈；而夜色將至，又能夠去諾士佛臺敬請狂歡，讓你在這盡情逃避日常的煩惱。

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如果想玩到盡、省到盡，醒目的大家當然可以在預訂酒店同時，一拼儲信用卡積分和飛行里數，讓你下個假期玩得更開心！

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