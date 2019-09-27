日女婚前揚言最憎出軌行為　婚後即被爆出床照　結局峰迴路轉

開罐
撰文：
最後更新日期：

婚姻，是跟對方約定終身的承諾。但在現代多元及開放的親密關係影響下，婚姻的存在形式亦有不少變化。

近日日本有位女生於婚前表示自己最討厭出軌的不忠行為，但婚後卻產生劇變，令一眾網友傻眼兼爆笑。

該女生的事跡更於Twitter瘋傳。（Twitter@super_gaiji_x）

結婚首日即被爆出軌

近日Twitter瘋傳一則趣聞，講述一名女生婚前揚言自己痛恨出軌、劈腿等不忠行為，但過幾天註冊結婚後，首日就馬上被爆出軌，老公亦嚷著要離婚。

這秒速打臉的奇人奇事笑翻一眾網民，現已超過1萬轉推分享，有人表示「無法理解女生的思考模式」、「這貨超級矛盾」、「用人生來上演喜劇」。

↓↓↓點擊圖片觀看詳情↓↓↓

該女生現時26歲，育有一子，從她個人Twitter看起來，似乎夜生活十分多姿多采。

+6
+5
+4

被爆床照

翌日她才發現，原來在她註冊當日，有人於Twitter爆出她的床照，其中一張自拍照更疑似敞開胸口。

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

最後「四人同行」？！

昨晚，該女生又再更新Twitter，表示與丈夫、兒子及「男友」一起吃飯，並表示男友才是令她出軌的原因，而這個她口中的男友，又不是被爆床照的那位。最離奇的是，最後丈夫決定不跟她離婚，承認她跟男友的關係。

莫名奇妙的展開，半路竟殺出個男友。（Twitter@ikari_budou）

最後居然還殺出一個男友，這人際關係真的超複雜... 還有說好的討厭出軌呢？

 

Twitter原文

日本大熱臉部按摩法　簡單除紋3招練成不老神顏│女生必看
【校園瘋神榜】貪心男於學校天台同時向兩女生表白　結果笑裂了嘴
日本全職軟飯男月入近百萬円　同時被15女包養、每週工作兩天　
日本勵志哥分手3日即搭上正妹　網民暴動：她是PTGF吧？！
日本已婚女同志跟男性出軌被告上庭　姦夫一個舉動令全國震驚
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。