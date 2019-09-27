日女婚前揚言最憎出軌行為　婚後即被爆出床照　結局峰迴路轉

婚姻，是跟對方約定終身的承諾。但在現代多元及開放的親密關係影響下，婚姻的存在形式亦有不少變化。 近日日本有位女生於婚前表示自己最討厭出軌的不忠行為，但婚後卻產生劇變，令一眾網友傻眼兼爆笑。

該女生的事跡更於Twitter瘋傳。（Twitter@super_gaiji_x）

結婚首日即被爆出軌



近日Twitter瘋傳一則趣聞，講述一名女生婚前揚言自己痛恨出軌、劈腿等不忠行為，但過幾天註冊結婚後，首日就馬上被爆出軌，老公亦嚷著要離婚。



這秒速打臉的奇人奇事笑翻一眾網民，現已超過1萬轉推分享，有人表示「無法理解女生的思考模式」、「這貨超級矛盾」、「用人生來上演喜劇」。

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該女生現時26歲，育有一子，從她個人Twitter看起來，似乎夜生活十分多姿多采。

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被爆床照



翌日她才發現，原來在她註冊當日，有人於Twitter爆出她的床照，其中一張自拍照更疑似敞開胸口。



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最後「四人同行」？！



昨晚，該女生又再更新Twitter，表示與丈夫、兒子及「男友」一起吃飯，並表示男友才是令她出軌的原因，而這個她口中的男友，又不是被爆床照的那位。最離奇的是，最後丈夫決定不跟她離婚，承認她跟男友的關係。

莫名奇妙的展開，半路竟殺出個男友。（Twitter@ikari_budou）

最後居然還殺出一個男友，這人際關係真的超複雜... 還有說好的討厭出軌呢？





Twitter原文