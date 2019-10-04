【10月優惠】5大食玩買著數　Oreo雪條雪糕平均$13一件│持續更新

【2019年10月更新】 《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有7-11、茶理史、Pacific Coffee等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

兩款都超濃Oreo味！（viko.m.viko@instagram）

【1】Oreo雪條雪糕$39三件

即日起至10月7日，到7-11便利店，即可以39元三件的價格購入Oreo雪糕杯及脆皮雪糕批！原價為每件19元，首次推出時引起搶購潮，記者曾經有好一段時間都買不到，現在有貨返之餘更有優惠價，平均每件13元，大家記得入手！記者個人就認為脆皮雪糕批更抵食，比起雪糕杯，雪條外層裹上厚厚的Oreo餅，感覺更划算！

【注意事項】 1. 貨品數量有限，售完即止。 2. 只適用於7-Eleven香港店舖，瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站及指定分店除外，詳情請參閱店內宣傳海報。

（「茶理史」Facebook專頁截圖）

【2】茶理史指定飲品買一送一

即日起至10月9日，茶理史的新系列「茶理史 x MEKO」椰蓋飲品買一送一！有「椰蓋菠蘿」及「椰蓋紅龍荔枝」兩款口味可選，但買一送一就只限同款飲品，而且不可以調較甜度及冰量。大家仲要留意返，只有三間分店有供應優惠，要仔細留意地址啦。

【注意事項】 1. 貨品數量有限，售完即止。 2. 只適用於葵芳葵富路葵涌廣場2樓2007號舖、尖沙咀厚福街9號豪華閣地下B舖、灣仔軒尼詩道英皇集團中心地下G08號舖三間分店。 3. 只限贈送同款產品。 4. 產品不設調較糖度及冰度。

（kerocha@instagram）

【3】Crostini指定飲品買一送一

即日起至10月6日，全線Crostini都有手調飲品買一送一優惠，而且款式可以混搭，不過價錢方面就會以較貴的那杯計算。指定飲品包括「凍薄荷朱古力」、「凍玫瑰咖啡」、「凍抹茶咖啡」、「凍檸檬蘇打」、「熱拿鐵」及「熱美式咖啡」，並且不能挑選冷熱。

【注意事項】 1. 適用於2019年10月4日至2019年10月6日，全日適用。 2. 每位顧客每次限購買一杯及獲贈一杯飲品。 3. 優惠及獲贈之飲品可自由配搭，唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。 4. 優惠特飲數量為每日每店100杯，售完即止。

（pacificcoffee@instagram）

【4】Pacific Coffee新店開張首月買一送一

Pacific Coffee於新蒲崗開設新店，即日起至10月21日，登記成為會員，即可以在新店享有「香濃Espresso Bar」或「喜愛之選」菜單上之手調飲品買一送一優惠。

想成為會員？需要以最低200元購入Pacific Coffee的「Perfect Cup Card」增值卡並上網登記，這200元會成為卡中的儲值預繳金額，可以於買咖啡時當現金扣除。

【注意事項】 1. 適用於2019年9月21日至2019年10月21日，全日適用。 2. 只適用於九龍新蒲崗爵祿街33號地下G01號舖分店。 3. 獲贈之飲品可自由配搭，唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。

（bake.your.own@instagram）

【5】自助烘焙店免費體驗

於旺角、銅鑼灣均有分店的「BYO自助烘焙店」推出身份證優惠，身份證號碼中有「8」、「5」、「2」其中一個，就已經可以享有半價優惠，如果身份證上有連貫順序「852」，更可以免費體驗一次自助甜品烘焙，選擇款式除了蛋糕之外，更有馬卡龍、蘋果酥等等！

留意返，如果想享有優惠，記得要網上預約，但緊記不要於網上付款！成功預約後，到場出示身份證，就可以獲得優惠。