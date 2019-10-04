【10月優惠】8大食玩買著數　Godiva雪糕買一送一│持續更新

【2019年10月更新】 《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有GODIVA、MOS Burger、皇茶、北海道牧場餐廳、Burger Joys、Pacific Coffee等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

【1】7-Eleven便利店大量10元優惠

由即日起至10月22日為期一週，在7-Eleven便利店推廣「10元一口價」優惠，可以用10元買到「7-Signature」指定點心，包括咖哩魚蛋、蝦肉燒賣、奶黃馬拉卷、叉燒包等多款點心。

除了全日買叮叮點心可以有10元的優惠價，每天下午兩點起，同樣可以10元買熱飲配一個撈麵、熱飲配5粒燒賣或熱飲配5粒咖喱魚蛋，當作下午茶也是不錯的選擇。

小編私心認為MOS Burger最吸引的就是煎得香脆的麵包。（a_la_iena@Instagram）

八爪魚堡內有粒粒八爪魚。（plz_stop_me_eating@Instagram）

【2】MOS Burger吉列野菜八爪魚漢堡半價

優惠預報！於全線MOS Burger都可以半價13元購買「吉列野菜八爪魚漢堡」（原價26元），優惠期由10月16日至20日共五天。

香港MOS Burger有分三條支線，包括MOS Burger、MOS Cafe、MOS Burger Express，販售產品略有不同，不過今次的「吉列野菜八爪魚漢堡」就於全部支線都有售並且有優惠。

（stellachubby@instagram）

【3】GODIVA黑朱古力雪糕買一送一

GODIVA軟雪糕原價50元一杯，平常小編我就不太捨得。10月25日起一連三天，GODIVA ifc分店推出買一送一優惠，變相半價吃到！

不過留意返，優惠僅限三天之餘，亦有時間限制，每天下午3時至6時方可享用優惠，而且每日只限300個優惠限額，大家要注意了！

學生可以免費獲贈金鳳荔枝茶。（皇茶by Tea Circle提供）

【4】皇茶Royaltea by Tea Circle免費送金鳳荔枝茶

即日起，凡持有有效的全日制學生證，到皇茶Royaltea by Tea Circle即可於皇茶免費獲贈金鳳荔枝茶一杯！留意返，皇茶Royaltea by Tea Circle只有旺角廣華街一間店舖！

薯條和雞翼都是必吃之選！（hkfoodieslife@instagram）

【5】Burger Joys $20 薯條或半打雞翼

灣仔人氣漢堡店Burger Joys推出學生優惠，只要手持有效的全日制學生證，就可以20元換購薯條（原價49元至59元）或半打雞翼（原價59元），不過留意返，優惠只限灣仔店，而且星期四是不能使用優惠的！

（北海道牧場Facebook專頁截圖）

【6】北海道牧場餐廳 學生優惠38元牛肉飯

北海道牧場餐廳以港式冰室食物做招徠，即日起推出學生優惠，出示學生證的話，可以38元優惠價食到和風牛肉飯連熱飲（原價50元）。優惠只限星期一至五，從中午12時半開始供應，學生哥們可以有划算的午飯之選！

【注意事項】 1. 需出示有效學生證。 2. 只限星期一至五，中午12:30起供應（公眾假期除外）。 3. 推廣期有限，售完即止。 4. 上述推廣適用於以下分店：油塘大本型LG2層202-203號舖、荃灣綠楊坊2樓S25-26號舖

（pacificcoffee@instagram）

【7】Pacific Coffee新店開張首月買一送一

Pacific Coffee於新蒲崗開設新店，即日起至10月21日，登記成為會員，即可以在新店享有「香濃Espresso Bar」或「喜愛之選」菜單上之手調飲品買一送一優惠。

想成為會員？需要以最低200元購入Pacific Coffee的「Perfect Cup Card」增值卡並上網登記，這200元會成為卡中的儲值預繳金額，可以於買咖啡時當現金扣除。

【注意事項】 1. 適用於2019年9月21日至2019年10月21日，全日適用。 2. 只適用於九龍新蒲崗爵祿街33號地下G01號舖分店。 3. 獲贈之飲品可自由配搭，唯獲贈之飲品價錢必須等於或低於所購買之飲品的價錢。

（bake.your.own@instagram）

【8】自助烘焙店免費體驗

於旺角、銅鑼灣均有分店的「BYO自助烘焙店」推出身份證優惠，身份證號碼中有「8」、「5」、「2」其中一個，就已經可以享有半價優惠，如果身份證上有連貫順序「852」，更可以免費體驗一次自助甜品烘焙，選擇款式除了蛋糕之外，更有馬卡龍、蘋果酥等等！

留意返，如果想享有優惠，記得要網上預約，但緊記不要於網上付款！成功預約後，到場出示身份證，就可以獲得優惠。