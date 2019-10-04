【10月優惠】9大食玩買著數　Subway、Godiva買一送一│持續更新

【2019年10月更新】 《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有GODIVA、Lifetastic、皇茶、北海道牧場餐廳、Burger Joys等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

不少果汁類飲品超適合打卡！（r_and_oms@instagram）

【1】Lifetastic尖沙咀店飲品買一送一

Lifetastic主打無麩質蛋糕及咖啡、果汁飲品，現時尖沙咀分店正進行飲品買一送一優惠！即日起至25日，追蹤Lifetastic的Instagram帳戶，就可以享有餐牌上全部飲品都買一送一。不過留意返，要最少點一款食物，才可以有飲品買一送一優惠，而且只限堂食！

【注意事項】 1. 請於下單時以手機顯示「追蹤中」或「Following」LIFETASTIC Instagram帳戶（@lifetastic.official）以享用優惠。⁠ 2. 優惠只適用於2019年10月21日至10月25日，12:00－18:00。 3. 優惠只適用於尖沙咀分店⁠。 4. 客人必須先點選最少一款食品以享上述優惠，每位客人只能使用以上優惠一次⁠。 5. 只獲贈交易中價格最低的飲品⁠。 6. 不可與其他優惠同時使用⁠。 7. 優惠只適用於堂食⁠。 8. 數量有限，售完即止⁠。 9. 如有爭議，LIFETASTIC 將保留最終決定權⁠。

Subway的潛艇堡三文治十分適合野餐！（_imaginar@instagram）

【2】Subway6吋潛艇堡、卷餅、沙律買一送一

Subway即將於荔枝角開新店，於10月25日到新店就可以有6吋潛艇堡、卷餅、沙律買一送一優惠，變相可以用6吋潛艇堡的價錢，買到12吋潛艇堡！

記得此優惠只限荔枝角新店才有，而且要挑選正價潛艇堡才可以有優惠！

【注意事項】 1. 只限荔枝角青山道495號誠信中心地下2號舖分店。⁠ 2. 優惠只限10月25日11:00－19:00。 3. 不可與其他優惠同時使用。 4. 不設送遞。

多款口味買一送一，原價18元。（shazaaw@instagram）

【3】7-Eleven便利店韓國LOTTE雪條買一送一

即日起至10月29日，到7-Eleven便利店買原價18元一支的LOTTE雪條，可享買一送一！有蜜桃乳酪味、雜果口味等多款口味，大家今星期記得要去看看有沒有喜歡的口味！

【注意事項】 1. 優惠不適用於部份店舖：瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站。 2. 數量有限，售完即止。 3. 優惠受細則條款約束。 4. 詳情請向店員查詢。

（「7-Eleven Hong Kong」Facebook專頁截圖）

【4】7-Eleven便利店大量10元優惠

由即日起至10月22日為期一週，在7-Eleven便利店推廣「10元一口價」優惠，可以用10元買到「7-Signature」指定點心，包括咖哩魚蛋、蝦肉燒賣、奶黃馬拉卷、叉燒包等多款點心。

（lenpad@instagram）

除了全日買叮叮點心可以有10元的優惠價，每天下午兩點起，同樣可以10元買熱飲配一個撈麵、熱飲配5粒燒賣或熱飲配5粒咖喱魚蛋，當作下午茶也是不錯的選擇。

（stellachubby@instagram）

【5】GODIVA黑朱古力雪糕買一送一

GODIVA軟雪糕原價50元一杯，平常小編我就不太捨得。10月25日起一連三天，GODIVA ifc分店推出買一送一優惠，變相半價吃到！

不過留意返，優惠僅限三天之餘，亦有時間限制，每天下午3時至6時方可享用優惠，而且每日只限300個優惠限額，大家要注意了！

學生可以免費獲贈金鳳荔枝茶。（皇茶by Tea Circle提供）

【6】皇茶Royaltea by Tea Circle免費送金鳳荔枝茶

即日起，凡持有有效的全日制學生證，到皇茶Royaltea by Tea Circle即可於皇茶免費獲贈金鳳荔枝茶一杯！留意返，皇茶Royaltea by Tea Circle只有旺角廣華街一間店舖！

薯條和雞翼都是必吃之選！（hkfoodieslife@instagram）

【7】Burger Joys $20 薯條或半打雞翼

灣仔人氣漢堡店Burger Joys推出學生優惠，只要手持有效的全日制學生證，就可以20元換購薯條（原價49元至59元）或半打雞翼（原價59元），不過留意返，優惠只限灣仔店，而且星期四是不能使用優惠的！

（北海道牧場Facebook專頁截圖）

【8】北海道牧場餐廳 學生優惠38元牛肉飯

北海道牧場餐廳以港式冰室食物做招徠，即日起推出學生優惠，出示學生證的話，可以38元優惠價食到和風牛肉飯連熱飲（原價50元）。優惠只限星期一至五，從中午12時半開始供應，學生哥們可以有划算的午飯之選！

【注意事項】 1. 需出示有效學生證。 2. 只限星期一至五，中午12:30起供應（公眾假期除外）。 3. 推廣期有限，售完即止。 4. 上述推廣適用於以下分店：油塘大本型LG2層202-203號舖、荃灣綠楊坊2樓S25-26號舖

（bake.your.own@instagram）

【9】自助烘焙店免費體驗

於旺角、銅鑼灣均有分店的「BYO自助烘焙店」推出身份證優惠，身份證號碼中有「8」、「5」、「2」其中一個，就已經可以享有半價優惠，如果身份證上有連貫順序「852」，更可以免費體驗一次自助甜品烘焙，選擇款式除了蛋糕之外，更有馬卡龍、蘋果酥等等！

留意返，如果想享有優惠，記得要網上預約，但緊記不要於網上付款！成功預約後，到場出示身份證，就可以獲得優惠。