【酒店優惠】5間$300以下酒店　雙人大床連早餐　重陽假期放輕鬆

受反修例運動影響，訪港旅客大減，不少酒店近月都以大幅劈價招客，《開罐Opener》為大家精選了5間300元以下的抵住酒店，大部分設計都具有特色、設施齊全，放假去酒店放鬆下也不錯！

以下介紹的酒店，為免因個人搜尋紀錄而影響價格，記者在網上搜尋酒店房價前，已經徹底清楚電腦上的個人記錄，並透過多個酒店格價網站查詢房間價格。

藉著假日周圍逛逛，發掘一下香港的美貌。（網上圖片）

【1】Casa Hotel Hong Kong（每晚連稅$247起）⭐⭐⭐

位於油麻地的Casa Hotel相當接近港鐵油麻地站，其官方網頁更指由港鐵站步行至酒店只需1分鐘，交通非常方便。酒店房間採取深木色設計，房間間格四正，網上評價普遍不俗。豪華雙人房也僅需要250元左右，最適合情侶二人你儂我儂！

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地址：油麻地彌敦道487號 電話：3758 7777

【2】香港九龍維景酒店（每晚連稅$270 起）⭐⭐⭐⭐

坐落旺角區的香港九龍維景酒店臨近旺角東站，不需10分鐘就能夠走去油尖旺市區，盡情在不夜城中玩樂。在盡情玩樂以後，寧靜的酒店環境又能夠讓你好好休息，不會受噪音打擾，相信是不少人的假日好選擇。記者查找的價格能夠自由選擇單人床與雙人床，無論是好兄弟姐妹、熱戀情侶還是柏拉圖情侶，都能夠居住得非常安樂！

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地址： 何文田窩打老道75號 電話： 2397 6683

【3】帆船精品酒店（每晚連稅$240起）⭐⭐⭐⭐

香港銅鑼灣太平洋帆船酒店位處灣仔。如果在假日有打算進出香港島，又有尋找落腳點的打算，這間帆船精品酒店相信是個很好的選擇。除了擁有精美的房間，酒店餐廳「山旮旯」的懷舊香港霓虹燈設計，以及酒店附近多個特色塗鴉打卡點，都是年輕人打卡必到的地點。

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地址： 灣仔摩理臣山道84-86號 電話：3755 1755

【4】香港紅茶館酒店-油麻地 （每晚連稅$246起)⭐⭐⭐

紅茶館酒店於香港多區開設分店，其中油麻地分店相當靠近港鐵油麻地站，非常方便在油尖旺區玩樂行街。雙人大床房間連兩份早餐僅僅需要$246就有交易，徹夜忙碌的情侶們，能夠在早上享受一個豐富早餐，相信是個不錯的假日選擇。

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地址：油麻地鴉打街6號 電話：2129 7888

【5】簡悅酒店 · 銅鑼灣（每晚連稅$274起)⭐⭐⭐

如果喜好精品酒店的簡約路線，簡悅酒店旗下的酒店風格簡樸精美，位於港島熱門地段的銅鑼灣分店是不少情侶的熱門選擇。簡悅酒店的價格在$300下，入住一晚就能夠享用酒店設施，並在假日落街就能盡嘆港島一日遊，相信正中不少港人下懷。

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地址： 摩理臣山道11號 電話：3518 6688

如果想玩到盡、省到盡，醒目的大家當然可以在預訂酒店同時，一拼儲信用卡積分和飛行里數，讓你下個假期玩得更開心！

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