開倉優惠｜蘋果產品低至7折　Macbook Pro $7,499起　包一年保養

想買新電腦的朋友要留意了！最近有商戶限量推出Apple電腦開倉優惠，多款全新iPad及MacBook低至7折，劈價高至$4000，最平$2,988就有交易。全部貨品都享有原廠1年保養，相當抵買！

LENOVO 及 ASUS 電腦都有優惠！

Apple商品優惠不是常常有。（網上圖片）

今次的蘋果商品優惠相當抵買，優惠商品包括iPad Mini、Macbook 12、Macbook Pro 13、Macbook Pro 13 Touch bar及Macbook Pro 15 Touch bar，價格更大劈$4000，如果錯過了學生電腦優惠，或者已經邁進社會大學的朋友，就要把握這個機會了！

《開罐Opener》記者向店員查詢，據了解，部分商品仍然有不少存貨。在出發購買之前，記者在此向大家推介3款值得入手的ITEM。點擊下圖看記者介紹吧！

👇👇👇點擊圖片看價格👇👇👇

看完之後，大家有沒有心動的感覺呢？商戶今次優惠一共提供了8款不同規格的商品，如果現貨不足，部分商品也能夠以優惠價格落訂購買。

👇👇👇點擊看商品及詳細資料👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

商戶：Cyber-Pro Computer Ltd 日期：即日至 10月21日（一） 地址：深水埗福華街146-152號黃金電腦商場地面24號 深水埗欽州街94A高登電腦中心1樓100-101號 時間：12:00 - 20:00

※ 所有機款1年原廠保養優惠 ※ 數量有限，售完即止

LENOVO 及 ASUS 電腦都有優惠！

除了蘋果產品有優惠，其他商戶與品牌也同樣有開倉優惠，多款中高階產品跳樓價發售。

LENOVO電腦優惠價發售

有商戶進行秋日盤點優惠，以低至43折發售LENOVO電腦，其中包含輕巧系列IdeaPad與商務系列ThinkPad，最平只需$2,099；另有平板電腦與手機型號，最平$599起。唯所有機種均已開封或陳列品，產品只有 90 日保養，選購時需多加留意。

👇👇👇按圖看詳情👇👇👇

商戶：OB House 日期：10月16日（三）至 10月19日（六） 地址：灣仔莊士敦道 120 號宜興大廈三樓 B 室 時間：12:00 - 20:00

※ 接受現金或信用卡付款 ※ 特價貨品數有限，售完即止 ※ 折扣貨品為開箱品或陳列品

ASUS官方電腦開倉

臨近秋季，ASUS也推出了電腦秋季開倉優惠，多款電腦以低至53折發售，最平僅以$2,998超筍價發售。開倉包括不同規格商品，無論是商務用途還是電競玩家都等買到合適的電腦。

今次ASUS開倉部分優惠商品為開封品，部分則提供保養服務，大家在選購是要多加留意。

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商戶：ASUS 日期：即日至 10月19日（六） 地址：九龍灣宏開道19號健力工業大廈11樓7室