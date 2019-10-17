遊韓注意│連鎖便利店食物驚現巨蟲　咬下又臭又硬　一周發現3宗

外遊時不少港人也會到便利店買即食食物，一來夠平可醫肚，二來又可以嚐嚐異國即食食物的風味。不過，近日韓國某連鎖便利店卻被多人投訴，指在進食這些即食食物時，竟發現有巨蟲在內，相當嚇人！

有韓國市民在進食於便利店GS25買來的拌飯期間，發現裡面有昆蟲／ig@food_ing2

根據韓媒MBN的報道，韓國某著名連鎖便利店出售的食物，包括紫菜包飯、拌飯、便當等，一周內接到3名市民舉報，指在食物內發現了昆蟲。《Opener》記者翻查當事人於網上的發言，發現該便利店就是GS25，分店遍佈全韓國，相信不少遊客都會到該店購物。

其中一款就是「烤肉溫泉蛋拌飯」／ig@machomimi

其中一名當事人接受MBN訪問時憶述當時情況，指自己是在吃到最後才發現有蟲。他表示，在咀嚼時突然咬到很硬的東西，試圖將它咬開但不成功，於是便把它吐出來，才發現原來是一隻像指甲一樣大的昆蟲。「起初以為是蟑螂，是一隻很大的蟲，令我覺得非常噁心」。除了他之外，還有另外兩名市民於進食GS25出售的食物時，發現有同類的昆蟲在內，其中一名孕婦進食後感到腸胃不適，出現嘔吐等症狀。

▼▼▼內含蟲蟲圖片，可能令人不適▼▼▼

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根據MBN的報道，該種昆蟲是蝽科，俗稱「臭屁蟲」，體型一般由1.1至65mm不等，主要靠吸食植物的汁生存，受驚時會分泌一種有特別氣味的化學物質。香港夏天也不時發現臭屁蟲，牠們每次都會誕下14粒綠色的卵子，所以不少人都會稱牠們為「14粒」。

不少香港網民都曾經目擊臭屁蟲在家產卵／fb群組「Tai Po大埔」圖片

而相關機構則表示，已經向3名當事人道歉，並承諾日後會更嚴謹處理有關食物的安全和衛生。