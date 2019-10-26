【海岸賽艇世錦賽】港島半天遊　文青必去藝穗會、著旗袍打卡

2019世界海岸賽艇錦標賽將於11月上演，有多個最佳觀賞地點，有中環9號及10號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、會展中心，而起點則在銅鑼灣香港遊艇會。看完賽艇賽事，不妨到附近的景點走走！《Opener 開罐》為你精選12個好去處，滿足所有打卡少女、文青及歷史愛好者的需求！

港灣消防局是今年新打卡熱點。（資料圖片）

海岸賽艇世錦賽的主要賽事在11月1至3日，大家可以免費於中環9、10號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園沿岸觀賞刺激賽艇比賽。看完賽艇比賽還未入黑，不妨來個港島區半天遊！

《開罐 Opener》為大家精選12個港島區必去景點，滿足文青、歷史愛好者及打卡少女的需求！

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大新銀行呈獻 – 2019 世界海岸賽艇錦標賽

賽事資料

比賽日期：2019年11月1至3日（星期五至日）

比賽場地：維多利亞港（由銅鑼灣奇力島至中環碼頭，途經香港會議及展覽中心）

主辦機構：國際賽艇聯會、中國香港賽艇協會

門票：不設門票，免費入場

最佳觀賞地點：中環 9 號及 10 號碼頭、中西區海濱長廊（中環段）、添馬公園、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships