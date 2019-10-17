日本大學選美驚現合法蘿莉　天使童顏俘虜一眾網民│大渕野野花

開罐
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合法蘿莉，指一些已屆成人年齡，但仍擁有小女孩般體型的女生。在某些男生眼中，這種嬌小的女生有種特別的吸引力，會讓人想好好呵護她們。

近日在日本某大學的選美比賽中，出現一位天使般的合法蘿莉，令一眾網民神魂顛倒！

大渕野野花的身高特別「突出」。（Twitter@miss_twcu193）

東京女子大學選美賽事現正進入決賽階段，有網民發現在5位晉級參賽者當中，竟然驚現一位蘿莉，完全不像大學生。

這位女生叫大渕野野花（大渕野々花），身高146cm，再配合天使般的童顏，成功於網上引起熱話！

（Twitter@miss_twcu193）

大渕野野花現正就讀日本文學專攻2年級，目標是成為女主播，希望未來會在電視屏幕上看到她的身影吧！

近日她在日本2ch論壇引起網民熱烈討論，不少人大讚她十分嬌小可愛，未來前途無可限量。

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大渕野野花Twitter

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