日本大學選美驚現合法蘿莉　天使童顏俘虜一眾網民│大渕野野花

撰文：抹茶仔
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合法蘿莉，指一些已屆成人年齡，但仍擁有小女孩般體型的女生。在某些男生眼中，這種嬌小的女生有種特別的吸引力，會讓人想好好呵護她們。
近日在日本某大學的選美比賽中，出現一位天使般的合法蘿莉，令一眾網民神魂顛倒！
大渕野野花的身高特別「突出」。（Twitter@miss_twcu193）
東京女子大學選美賽事現正進入決賽階段，有網民發現在5位晉級參賽者當中，竟然驚現一位蘿莉，完全不像大學生。
這位女生叫大渕野野花（大渕野々花），身高146cm，再配合天使般的童顏，成功於網上引起熱話！
（Twitter@miss_twcu193）
大渕野野花現正就讀日本文學專攻2年級，目標是成為女主播，希望未來會在電視屏幕上看到她的身影吧！
近日她在日本2ch論壇引起網民熱烈討論，不少人大讚她十分嬌小可愛，未來前途無可限量。
↓↓↓點擊圖片觀看大渕同學美照↓↓↓
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大渕野野花Twitter
本日の投票はお済みでしょうか💫https://t.co/Sr4BkDgWo2— ミス東女 No.3 大渕野々花 (@miss_twcu193) October 14, 2019
Twitterでもインスタでも
フォロワーさんが急増していて驚き…
ミスコンは学校行事の一企画。
こじんまりとやっていたい… と
怖くなっている自分もいますが
感謝を忘れず、11/10まで駆け抜けます！
何はともあれめでたい、ありがとう(;-;) pic.twitter.com/6qfcjYQVGB