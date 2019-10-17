日本大學選美驚現合法蘿莉　天使童顏俘虜一眾網民│大渕野野花

合法蘿莉，指一些已屆成人年齡，但仍擁有小女孩般體型的女生。在某些男生眼中，這種嬌小的女生有種特別的吸引力，會讓人想好好呵護她們。

近日在日本某大學的選美比賽中，出現一位天使般的合法蘿莉，令一眾網民神魂顛倒！