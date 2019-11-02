【出Pool補習班#18】已讀不回是Emoji的錯？女生票選最易出事表情

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《奶酪陷阱》劇照

相信有不少單身朋友仔在認識心儀對象後, 大多選擇用短訊交流, 增進彼此了解。但有否想過對話內容，或者能決定二人的關係能發展到甚麼程度？就連一個小小的emoji，或許已經能影響你在她心中的印象！

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日女票選 Top 4 「大叔才用的噁心的Emoji」有日本女網民投票選出，15個最討厭男生使用的 Emoji。又將常用的 23 個 emoji 分為 5大類別，分別是「比較安全的 Emoji」、「雖然還未到安全，但有部分女性會喜歡的 Emoji」、「雖然還未到很噁心的程度，但也無法給人好印象的 Emoji」和「大叔才會用的噁心 Emoji」。看看你愛用的 Emoji 有沒有上榜！▼▼▼▼點擊看 5 大 Emoji 類別▼▼▼▼

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專家：過多 Emoji 讓人覺得你「過於討好」前新聞主播兼 HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 指，向心儀對象使用 emoji 的確可表達自己的熱情，但過量使用會容易使對方感覺你「過於討好」或是「不夠成熟」，男生使用時要特別注意。▼▼▼▼點擊看專家短訊貼士▼▼▼▼