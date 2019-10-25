SOGO 感謝祭｜必搶護膚美妝套裝優惠　3大年輕品牌低至半價

來到11月，又來到Sogo Thankful Week 2019崇光感謝祭。適逢轉季，大家又是時候購買護膚品與化妝品，為幼嫩肌膚下點保養功夫。

各品牌都在感謝祭中推出美容化妝優惠，究竟當中有哪些必買套裝呢？《開罐Opener》記者為大家精選了BOBBI BROWN、Origins、Kiehl's，三個年輕品牌的優惠套裝，讓大家一文看清有什麼必買商品與搶購攻略！

又到SOGO感謝祭，有護膚習慣的朋友可以藉機會以優惠價格入手護膚化妝套裝。（HK01 攝）

SOGO 感謝祭日期詳情看文末！

💄BOBBI BROWN💄

BOBBI BROWN推出的「蟲草修護精華粉底液」包含多種蟲草修護成分，化妝同時可以呵護肌膚，是不少女生的冬日摯愛。今次SOGO秋季感謝祭中推出了粉底套裝，能夠自選粉底與妝前底霜配搭套裝發售；上年大熱發售的急救原液套裝，針對肌膚降敏與降紅有出色表現而受到不少美妝網紅推薦，在今次將會同樣以套裝優惠價發售！

急救原液套裝套裝價：HK$840 (價值：HK$1,260）

1. 急救原液 x 3

（銅鑼灣/尖沙咀 有售）

[Part 1：11月6 – 17日]

【BOBBI BROWN】粉底套裝 // 低至HK$750 (價值：高達HK$1,576) // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣/尖沙咀均有售）（BOBBI BROWN）

粉底套裝套裝價：低至HK$750 (價值：高達HK$1,576）

1. 任何粉底 2. 任何妝前底霜 3. 紓緩卸妝潔面油 15ml 4. 膠原活膚保濕面膜 7ml 5. 迷你粉底掃 6. 晶鑽保濕修護面霜 7ml 7. 晶鑽亮膚水 15ml

（銅鑼灣限定發售）

[Part 1：11月6 – 17日]

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+ 7 + 6 + 5

💄Origins💄

Origins主張成份天然，所推出的護膚系列深得不少敏感肌用家的歡心。Origins於今次SOGO秋季感謝祭推出了極致滋潤護膚套裝，能夠為你的肌膚補充水分。

另外也有Origins大熱的靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水組合。臉部容易出現敏感、紅印等小症狀的朋友，可以乘著優惠選購。

【Origins】靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水組合 // HK$1,030 (價值：HK$1,775） // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣/尖沙咀均有發售）（Origins）

極致滋潤護膚套裝套裝價：HK$1,030 (價值：HK$1,775）

1. 極致滋潤柔滑潔面乳 150ml 2. 極致滋潤面霜 50ml 3. 悅肌再生逆齡抗皺精華 15ml 4. 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 30ml 5. 原生嫩肌零瑕保濕乳 15ml 6。 原生嫩肌面膜 15ml 7. 靈芝菇菌抗逆健膚精華 15ml

（銅鑼灣/尖沙咀 有售）

[Part 1：11月6 – 17日]

【Origins】靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水組合 // HK$600 (價值：HK$1,021 ） // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣限定發售/尖沙咀首日限定發售）（Origins）

靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水組合套裝價：HK$600 (價值：HK$1,021）

1. 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 200ml 2. 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 200ml 3. 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 7ml 4. 升級版肌膚再生修復護理霜 50ml

（銅鑼灣/尖沙咀 有售）

[Part 1：11月6 – 17日]

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+ 10 + 9 + 8

💄Kiehl's💄

醫學品牌Kiehl's旗下系列，針對不同肌膚問題推出多款產品。於SOGO秋季感謝祭中分別推出特效保濕套裝(增量裝）與皇牌金盞花護膚套裝，適合應付秋冬時分皮膚過敏與各種小症狀。

【Kiehl’s】特效保濕套裝 – 增量裝 // HK$720 (價值：HK$1,093) // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣限定發售）（Kiehl’s）

特效保濕套裝(增量裝）套裝價：HK$720 (價值：HK$1,093)

1. 特效保濕乳霜 (125ml) 2. 特效保濕爽膚水 (250ml) 3. 特效保濕潔面啫喱 (30ml) x 2件 4. 特效保濕爽膚水 (40ml) 5. 醫學維C淡斑精華 (4ml) x 2件 6. 特效保濕乳霜 (7ml) x 2件 7. 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜 (14ml)

（銅鑼灣限定發售）

[Part 1：11月6 – 17日]

【Kiehl’s】皇牌金盞花護膚套裝 // HK$585 (價值：HK$840) // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣限定發售）（Kiehl’s）

皇牌金盞花護膚套裝

套裝價：HK$585 (價值：HK$840)

1. 金盞花植物精華爽膚水 (250ml) 2. 金盞花深層潔面泡沫 (230ml) 3. 金盞花植物精華爽膚水 (40ml) x 2件 4. 金盞花修復精華面霜 (7ml) 5. 薑葉秋葵緊緻晚安面膜 (14ml)

（銅鑼灣限定發售）

[Part 1：11月6 – 17日]

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+ 24 + 23 + 22

究竟要怎樣才能夠搶到優惠套裝呢？

有留意新聞的朋友都會知道，每年一到SOGO感謝祭，商場門外就會塞成人龍。想搶購到自己的心頭好，其實也有一點小技巧。

👉中午前往最少人

今次SOGO感謝祭將會在平日（11月6日，星期三）開始。如果想要購買套裝，可以在中午前往，以避開上班族下班前往購買的高峰期。

👉預先想好心水套裝

不少人在購買心水套裝時，偏好將化妝品和護膚品先試上手。然而這樣會拖慢了購買的速度，一不留神，心頭好就會被掃清。因此在前往購買前，最好還是先上網做好資料搜集。

👉留意心水套裝優惠時段

熟悉SOGO感謝祭的朋友相信已經了解，優惠套裝將會分為兩個階段發售。不少優秀折扣率的套裝都會在第一階段先行發售，甚至部分商戶會在首日推出特別優惠套裝，有興趣的朋友就要多加留意了。

崇光感謝祭 Sogo Thankful Week 詳情

日期： 11 月6日（三） 至 11月24日（日） Part 1 - 11月6 – 17日 Part 2 - 11月18 – 24日

地點：崇光百貨（尖沙咀） —— 尖沙咀彌敦道20號 崇光百貨（銅鑼灣） —— 銅鑼灣軒尼詩道東角中心及東角中心(新翼)