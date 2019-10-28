【10月優惠】6大食玩買著數　Dreyer's雪糕批買一送一│本週精選

【2019年10月更新】《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有GODIVA、Lifetastic、皇茶、北海道牧場餐廳、Burger Joys等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

所有雪糕批連同新口味都有優惠。（eemeko@instagram）

【1】Circle K Dreyer's 雪糕批買一送一

Dreyer's雪糕批原價24元一件，即日起至10月30日，在Circle K便利店可以享有買一送一優惠！不過留意返，需要登記八達通成為「OK齊齊印」會員，並於結帳時向店員提出，才可以得到買一送一優惠。

小黑糖飲品第二杯1元，但限同款飲品。（kforkwannns@instagram）

【2】小黑糖指定飲品第二杯$1！

即日起至10月31日，招牌「黑糖珍珠鮮奶」及「黑糖玫瑰珍珠鮮奶」都有第二杯一元的優惠。不過各位就要留意，這個優惠每日只限100杯，而且只限送同款飲品。

多款口味買一送一，原價18元。（shazaaw@instagram）

【3】7-Eleven便利店韓國LOTTE雪條買一送一

即日起至10月29日，到7-Eleven便利店買原價18元一支的LOTTE雪條，可享買一送一！有蜜桃乳酪味、雜果口味等多款口味，大家今星期記得要去看看有沒有喜歡的口味！

【注意事項】 1. 優惠不適用於部份店舖：瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站。 2. 數量有限，售完即止。 3. 優惠受細則條款約束。 4. 詳情請向店員查詢。

（北海道牧場Facebook專頁截圖）

【4】北海道牧場餐廳 學生優惠38元牛肉飯

北海道牧場餐廳以港式冰室食物做招徠，即日起推出學生優惠，出示學生證的話，可以38元優惠價食到和風牛肉飯連熱飲（原價50元）。優惠只限星期一至五，從中午12時半開始供應，學生哥們可以有划算的午飯之選！

【注意事項】 1. 需出示有效學生證。 2. 只限星期一至五，中午12:30起供應（公眾假期除外）。 3. 推廣期有限，售完即止。 4. 上述推廣適用於以下分店：油塘大本型LG2層202-203號舖、荃灣綠楊坊2樓S25-26號舖

（《逃出香港！》Facebook專頁）

【5】密室逃脫四人以上半價

密室逃脫曾經是不少人Re-U時會去的地方！其中一間密室逃脫《逃出香港！》就推出優惠，只要四人以上一起玩，就可以全單半價。不過就要上店家的Facebook專頁出示返電子優惠券，以及Like Facebook Page才可以享有半價優惠。

（bake.your.own@instagram）

【6】自助烘焙店免費體驗

於旺角、銅鑼灣均有分店的「BYO自助烘焙店」推出身份證優惠，身份證號碼中有「8」、「5」、「2」其中一個，就已經可以享有半價優惠，如果身份證上有連貫順序「852」，更可以免費體驗一次自助甜品烘焙，選擇款式除了蛋糕之外，更有馬卡龍、蘋果酥等等！

留意返，如果想享有優惠，記得要網上預約，但緊記不要於網上付款！成功預約後，到場出示身份證，就可以獲得優惠。