6大內地網紅暴乳浸溫泉　「上帝視角」照惹網民暴動：羨慕攝影師

天氣逐漸變冷，最適合跟三五好友一起去泡溫泉。近日一張6名身材姣好正妹全裸泡湯的照片在網路上瘋傳，照片中6人肩並肩圍成一個圈，每個人雙手交叉遮住重點部位，邪惡的「上帝視角」讓雪白上半球一覽無遺，也讓網友大噴鼻血。

PO出照片的是暱稱「娘娘（Angel Lau）」職業為美妝師的大陸網美，她喜歡在個人IG上分享各種養眼美照，天使臉孔、魔鬼身材的她擁有4萬多粉絲。日前她與好友們到峇里島遊玩，拍下了全裸泡湯的美照，更在貼文當中霸氣寫下，「買得起自己喜歡的東西，去得了自己想去的地方」。

娘娘分享與閏密全裸浸溫泉「上帝視角」美照。（IG@angel520jay）

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這張泡湯美照裡，6名正妹皆上半身全裸，只用雙手交叉遮住重點部位，而且照片拍攝的角度，是從上空俯視，形成邪惡的「上帝視角」。她們並肩圍成一個圈，照片中可以看到6人身材都非常火辣，雪白胸部一覽無遺。

照片一PO出也引起網友們熱烈留言表示，「這就是所謂的乳不聚，何聚人心嗎！」、「流鼻血囉」、「來勢洶洶啊！」、「根本就是天堂」、「好想知道站在中間感覺怎麼樣」、「羨慕攝影師」。

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