台電競女神終極大解放！IG連環喪PO性感照　網民集體暴動：太犯規

台灣網美女神Aries艾瑞絲（盧昕妤）以電競起家，當初因為穿著短裙在大同高中教英文，火辣身材及背影讓她一夕成為最紅的英文老師。近年來她轉型當起YouTuber，也是團體「反骨男孩」的成員之一，常常分享生活點滴的她，近日連PO多張泳衣照，大尺度解放自己，讓不少網友看了受不了。

艾瑞絲先在4日PO出穿著「史庫水」（日本校園泳衣）入鏡，尺度大開露出事業線，貼身剪裁的泳衣完全將她的火辣身材曲線完美展現，她也忍不住嗨喊：「暑假就是要玩水啊～」

相隔2天，艾瑞絲又再度秀出全身美照，這次穿著兩截式的泳衣，大方分享自己學游泳的過程，「國小時我媽就送我去學游泳，雖然只會自由式而已，其他都不會，但很好玩！建議還不會游的學生可以趁7、8月暑假去學一下，增加一項技能」。

艾瑞絲IG連環喪PO性感照。（IG@aries_8248）

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再隔天，艾瑞絲又再度PO出泳裝照，近來實施每日一游的她，性感再次升級！身穿水手服史庫水入鏡，上半身水手服、下半身直接高衩設計，展露出她細長美腿，辣度直接破表。這一系列的泳裝照PO出後，引起網友們暴動，還有網友留言瘋喊：「太犯規」、「這誰受得了」、「要噴鼻血了」。

大家不禁好奇艾瑞絲為何會在高中教書時爆紅呢？其時她在2016年讀大學時，因為在學校選修「教材教法」課程，所以才在教室看到她穿著短裙及膝襪貼身上衣在講台上教書，火辣身材加上可愛嗓音，影片傳出讓她瞬間在網路上爆紅，打開知名度，到現在還是有大批追隨她的粉絲，人氣相當高。

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