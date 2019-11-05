「11號」Millie Bobby Brown狂PO比堅尼照　網民：根本不像15歲

因為主演《怪奇物語》（Stranger Things）而爆紅的英國女星Millie Bobby Brown，年僅15歲卻已經靠著該戲劇獲獎無數，同時也是各大時尚品牌的代言人，有著超齡的成熟美感，還自創美妝品牌，她於日前在自己的IG擺上大尺度的比堅尼照，展現性感好身材，讓網友們驚呼「跳過了青春期」、「根本不像15歲」。

Millie Bobby Brown自從以《怪奇物語》走紅之後，話題不斷，先前她出席精品珠寶活動，也以一身紅色勁裝出席，雖然美貌令人驚豔，但是妝容以及服裝都太過成熟，不像是一名15歲少女應有的裝扮。不僅造型受到關注，她的感情世界也同樣精彩，先前還與碧咸（David Beckham）的次子傳出緋聞，其實就連碧咸太太Victoria也是《怪奇物語》的忠實觀眾，對於Millie Bobby Brown原本就十分喜愛，還數次表態對這名小女孩的喜愛，讓外界也相當看好他們的戀情發展。

Millie Bobby Brown經常被指造型太「老積」。（IG@milliebobbybrown）

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