人越大越孤僻？　網民熱數孤獨患者10大症狀│附專家意見

多久未好好跟自己傾過計？生活中的無力感、都市人節奏太急速、社交上的摩擦，有時候讓自己喘不過氣來？讓你簡單5分鐘，透過簡單插圖及文字，讓你化解心靈鬱悶。

有網民於討論區發文指，發現自己越來越孤僻，年紀越大，就越想維持最低限度的社交，「會想照顧自己的內心，善待自己的感覺」，不會受朋輩的壓力，而去出席明知只是去陪笑的尷尬聚會。網民更列出10個孤僻症狀，偶覺孤獨的你，中了多少項？▼▼▼▼點擊看孤獨患者10大症狀▼▼▼▼

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「若以上10項孤僻症狀都全中，我是有問題麼？」臨床心理學家鄒凱詩指，以上網民的「孤僻症狀」，其實可能只是內向吧了，「但如果附有焦慮不安的情緒，而且對生活構成影響就代表可能有社交焦慮症」。

鄒凱詩解釋，社交焦慮症亦是焦慮症的一種。在香港約有3.2％的人患上這病症。患者面對社交情境或活動時，會感到極大的恐懼。社交焦慮症的徵狀可以包括：持續害怕一種或多種社交情境(如必須與不熟悉的人相處，或可能被他人仔細查察，害怕自己將因為行為失當或顯露出焦慮徵狀而招致羞辱或困窘等) 。

處於畏懼的社交情境時，幾乎必然會引發焦慮的生理反應。常見的社交焦慮情境可以是：

▼▼▼▼點擊看常見的社交焦慮情境▼▼▼▼