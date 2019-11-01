11月6個必睇優惠　7Eleven雞髀麥記奶昔有特價　密室逃脫有半價

【2019年11月更新】《開罐 Opener》為你搜集最新食玩優惠資訊，定期更新！今期有麥當勞、7-Eleven、皇茶等新鮮熱辣優惠。想最快知道優惠，記得Bookmark本文章！

7-Eleven雞髀一直都有不少網民追捧。（chingchinglui@instagram）

【1】7-Eleven雞髀33元兩件

7-Eleven的雞髀一直都有不少網民追捧，平常要價二十多元，不過即日至11月12日，可以33元於7-Eleven便利店買到兩隻！有瑞士雞髀、黑椒雞髀、花雕雞髀及可樂雞髀四種口味可選。

很久不見的雲呢嗱味奶昔！（eemoko@instagram）

【2】麥當勞細奶昔4元就買到

麥當勞即日起至11月8日，只要憑優惠券就可以4元買到一杯細奶昔！除了有闊別多年的雲呢嗱味奶昔，朱古力味、士多啤梨味都有優惠，不過只限星期一至五！如果想要優惠券，大家就要到麥當勞的Facebook專頁取得優惠券啦！

Crostini指定飲品買一送一！（kerocha@instagram）

【3】Crostini飲品買一送一

Crostini除了賣麵包，其實也有售手調飲品！在11月1日至11月3日期間，指定飲品可以有買一送一優惠！指定飲品包括以下六款飲品：

。熱拿鐵

。熱美式咖啡

。凍綠茶鮮奶

。凍榛子咖啡

。凍薄荷朱古力

。凍熱情果梳打

全線的分店都有優惠，而且可以自由搭配不同飲品，不過留意返，除了每人只限用一次優惠之外，飲品的冷熱都不能轉換。

學生可以免費獲贈金鳳荔枝茶。（皇茶by Tea Circle提供）

【4】皇茶Royaltea by Tea Circle免費送金鳳荔枝茶

即日起，凡持有有效的全日制學生證，到皇茶Royaltea by Tea Circle即可於皇茶免費獲贈金鳳荔枝茶一杯！留意返，皇茶Royaltea by Tea Circle只有旺角廣華街一間店舖！

（《逃出香港！》Facebook專頁）

【5】密室逃脫四人以上半價

密室逃脫曾經是不少人Re-U時會去的地方！其中一間密室逃脫《逃出香港！》就推出優惠，只要四人以上一起玩，就可以全單半價。不過就要上店家的Facebook專頁出示返電子優惠券，以及Like Facebook Page才可以享有半價優惠。

（bake.your.own@instagram）

【6】自助烘焙店免費體驗

於旺角、銅鑼灣均有分店的「BYO自助烘焙店」推出身份證優惠，身份證號碼中有「8」、「5」、「2」其中一個，就已經可以享有半價優惠，如果身份證上有連貫順序「852」，更可以免費體驗一次自助甜品烘焙，選擇款式除了蛋糕之外，更有馬卡龍、蘋果酥等等！

留意返，如果想享有優惠，記得要網上預約，但緊記不要於網上付款！成功預約後，到場出示身份證，就可以獲得優惠。