【明察小會計】多部未華子重岡大毅主演治癒日劇　打工仔溫馨小品

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

近期NHK（日本廣播協會）「ドラマ10」一直有着不錯的評價，從去年《透明的搖籃》（透明なゆりかご）到今年的《特攝GAGAGA》（トクサツガガガ），必須肯定NHK敢於嘗試各類題材，並顧及故事的「多樣性」，從不同的角度切入剖析社會面，囊括小眾及大眾的議題。

這次的《明察小會計》看似毫不起眼，選了一個平常不會引人注目的職業──「會計」作為主軸。觀眾一開始可能會想，會計不就是每天看着一堆數字，這有什麼好拍成電視劇的？NHK就告訴我們：可以的！而且，他們還可以拍得很好看。

《透明的搖籃》（透明なゆりかご）。（電視宣傳海報）

《明察小會計》就是以會計的視角切入，去探討「何為工作？」、「何為平衡？」在講述會計到底在做什麼，說得不瑣碎反而很有條理，檢視每張單據是否注記詳實、判斷核銷費用的合理性、財務部被銷售部嫌棄的日常。這些過程看起來不會很煩躁，反而覺得描寫十分細膩，真實感倍增。

這次《明察小會計》給我的第一個感受，很接近早期職場日劇的感覺。但少了刻意的主角威能、日式雞湯，以及隱藏在台詞底下卻隱約透漏的那股匠人精神，這部劇只是很純粹的告訴觀眾，會計到底在做什麼、該如何保持好職業的操守，以及要怎麼好好工作。很羨慕劇中的工作氛圍，財務部裏的每一個小夥伴都好可愛！其實這個世界也沒什麼壞人，只是價值觀不相同罷了。如果能跟價值觀相似的一群人一起工作，那該有多幸福！這部劇就是在這樣理想的工作環境中，看着主角秉持自己工作倫理的身影，慢慢地成長。

+ 6 + 5 + 4

無論身處何地，無論做什麼工作，我都會盡全力完成自己份內的工作，一絲不苟地達到平衡。

看似不講情面的台詞，卻是本劇最核心的觀點。用數字的平衡來比擬人生的平衡，是本劇最精采的地方。該怎麼達到工作的平衡呢？答案大概只有盡全力完成自己份內的工作。《明察小會計》的主角們，完美體現了「盡全力完成自己份內的工作」這一層意涵。其實，職場劇不用搞什麼「我是不會失敗的」、「沒有我賣不出去的東西」這類的噱頭，只有描寫這些職業「盡全力」的樣子，就足以讓觀眾動容。

多部未華子的演技非常純熟自然，她之前接受採訪時說對數字其實是很「苦手」（不在行）的，但看完《明察小會計》後，只會把她與「平衡」二字畫上等號。多部也算30代了，在港台的人氣似乎不及同世代的新垣、石原、戶田，明明演技和這幾位不相上下，挑劇本的眼光也比這幾位好很多（這幾年不太上民放，要上也不一定是主演，好的配角也接），應該值得更多觀眾的關注。

【↓↓↓她們已經三十歲？按圖放大看例子！↓↓↓】

+ 6 + 5 + 4

《明察小會計》另外一個好看的地方，是對感情線的經營。據說相手役──重岡大毅是多部看了《翱翔於天際的夜鷹》（宇宙を駆けるよだか）向工作人員推薦的。多部真的很有眼光，重岡大毅在《明察小會計》就像多部的溫暖小太陽般，兩人的感情線很有趣也很溫馨，重岡大概可以和《監察醫朝顏》（監察医 朝顔）的風間俊介競選「夏季癡情男（女）主角」。

腳本家渡邊千穗表現得很好，無論職場線、感情線都收得很不錯，也沒有什麼煩人的角色或支線一直干擾。所以渡邊不只擅長主婦劇，寫這一類小品職場劇也很不錯。是要多虧NHK讓渡邊自由發揮嗎？那麼之前的《別嬪小姐》又是怎麼回事？

《明察小會計》另外一個好看的地方，是對感情線的經營。（電視劇照）

導演中島悟及製作人都是NTV的人，由此可不負責任胡亂推斷，本作很有可能原本要放在NTV播。的確，以女性為主的職場劇，確實很適合在NTV的水10檔播出。但或許高層認為會計這個職業太過冷門，所以最後才在NHK編成。不過如果不是在NHK編成，《明察小會計》的完成度可能不會那麼高，更重要的一點是，可能主角就不是多部未華子了。

所以，幸好我們是在「ドラマ10」看到《明察小會計》。本劇收視是NHK「ドラマ10」換檔到星期五後最高，平均收視達6.6%，最高收視更有8.5%，兩者都創下換檔以來的紀錄。或許我們可以期待一下續篇！

內容提供：a12s17

作者Facebook專頁：邊緣人看日劇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日劇劇評】《明察小會計》(これは経費で落ちません)」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）