Clockenflap2019｜陪你看音樂節的6種朋友　必選潮童與K歌之王

11月，正是睇Show好時節。正所謂：「場Show流流長，總係有啲人特別揚」。去看戶外音樂節，身邊總有這6種朋友，少一個都嫌不夠盡興。快來看看你是屬於哪一類人！
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第一種 – 隱性潮童
認識這班「隱性潮童」都知道，平日連頭都懶梳，但一到這些大時大節，例如 Clockenflap 户外音樂節，他們就會「戰鬥格」上身盛裝打扮，站在他們身旁真的不敢穿太「頹」。
（大會圖片)
第二種 – K歌之王
朋友間總有一人特別「好唱口」，甚麼情況下都可以唱到一兩句。這種K歌之王在音樂節肯定不是志在不是看表演，而是去開個人演唱會。天皇巨星都會成為他的伴唱，幸好音樂節中大多的選曲都是大熱、大家最熱愛的名曲，讓全場都可以大合唱。
（大會圖片)
第三種 – 大會攝影
請注意，他們並非專業的大會攝影，但手中的相機手機由開場到完場卻閃過不停，不說還以為是工作人員。和他們一起去音樂節，是完全不用拿出相機拍照，完場後自自然然會有大批美照傳給你。
《她的私生活》劇照
第四種 — 巨人
站在搖滾區的氣氛是很好，但若果能看得清台上的表演就更加好！若前面站著個高佬，咁就乜都睇唔到！幸好身邊有這種巨人朋友，能告訴你普通人無法得知的 180cm 視野。
資料圖片
第五種 — 熱情小粉絲
不能小看小粉絲的熱情！興奮氣氛和尖叫聲一直保持到完場，別人不知道還以為是係歌迷會會長。站在這些瘋狂粉絲身邊，情緒也會被帶動，睇Show會特別放！
《她的私生活》劇照
第六種 — 攝石人
看音樂節最重要的是甚麼？當然是站的位置要夠前！有的朋友總能一眼關七，看到前排有空位，就會帶領著同伴們向前衝，務求站到最清楚看到舞台的位置！
（大會圖片）
這 6 種朋友，少一個都嫌不夠盡興。11月22-24日的 Clockenflap，就讓大家聚一聚，想知更多購票詳情，就 Click 入Clockenflap 官網睇睇啦！
活動詳情：
《Clockenflap 2019》
11月22日（星期五）由下午五時至晚上十一時
11月23日（星期六）由中午十二時至晚上十一時
11月24日（星期日）由中午十二時至晚上十一時
地點：香港中環海濱