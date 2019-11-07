Clockenflap2019｜陪你看音樂節的6種朋友　必選潮童與K歌之王

11月，正是睇Show好時節。正所謂：「場Show流流長，總係有啲人特別揚」。去看戶外音樂節，身邊總有這6種朋友，少一個都嫌不夠盡興。快來看看你是屬於哪一類人！

🎤 🤟點擊睇片睇下你有冇呢6種朋友👇👇👇

第一種 – 隱性潮童

認識這班「隱性潮童」都知道，平日連頭都懶梳，但一到這些大時大節，例如 Clockenflap 户外音樂節，他們就會「戰鬥格」上身盛裝打扮，站在他們身旁真的不敢穿太「頹」。

（大會圖片)

第二種 – K歌之王

朋友間總有一人特別「好唱口」，甚麼情況下都可以唱到一兩句。這種K歌之王在音樂節肯定不是志在不是看表演，而是去開個人演唱會。天皇巨星都會成為他的伴唱，幸好音樂節中大多的選曲都是大熱、大家最熱愛的名曲，讓全場都可以大合唱。

（大會圖片)

第三種 – 大會攝影

請注意，他們並非專業的大會攝影，但手中的相機手機由開場到完場卻閃過不停，不說還以為是工作人員。和他們一起去音樂節，是完全不用拿出相機拍照，完場後自自然然會有大批美照傳給你。

《她的私生活》劇照

第四種 — 巨人

站在搖滾區的氣氛是很好，但若果能看得清台上的表演就更加好！若前面站著個高佬，咁就乜都睇唔到！幸好身邊有這種巨人朋友，能告訴你普通人無法得知的 180cm 視野。

資料圖片

第五種 — 熱情小粉絲

不能小看小粉絲的熱情！興奮氣氛和尖叫聲一直保持到完場，別人不知道還以為是係歌迷會會長。站在這些瘋狂粉絲身邊，情緒也會被帶動，睇Show會特別放！

《她的私生活》劇照

第六種 — 攝石人

看音樂節最重要的是甚麼？當然是站的位置要夠前！有的朋友總能一眼關七，看到前排有空位，就會帶領著同伴們向前衝，務求站到最清楚看到舞台的位置！

（大會圖片）